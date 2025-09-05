Nasdaq Copenhagen

Nikolaj Plads 6

DK-1067 Copenhagen K

København, 5. september 2025

SELSKABSMEDDELELSE nr. 17/2025

Ledende medarbejderes transaktioner

I henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 skal Cemat A/S hermed offentliggøre følgende oplysninger, som selskabet har modtaget den 5. september 2025.

Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne Navn: Joanna Lucyna Iwanowska-Nielsen Årsag til indberetning: Stilling/titel: Bestyrelsesmedlem i Cemat A/S Første indberetning/ændring: Første Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplat- formen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende Navn: Cemat A/S LEI-kode: 213800899MWAZT9KQZ78











Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen: Aktier Identifikationskode: ISIN DK0010271584 Transaktionens art: Køb af aktier Pris(er): DKK 1,028218 Mængde(r): 96.922 Aggregerede oplysninger: Aggregeret mængde 96.922 Pris DKK 99.656,94, svarende til en pris på DKK 1,028218 pr. aktie Dato for transaktionen: 5. september 2025 Sted for transaktionen: Nasdaq Copenhagen, XCSE

Cemat A/S

Jaroslaw Pawel Lipinski

CEO

Denne selskabsmeddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

