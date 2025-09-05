Geotab supera los 5 millones de suscripciones en vehículos conectados a nivel mundial

MEXICO CITY, Sept. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Geotab Inc. (“Geotab”) anunció hoy que ha alcanzado un nuevo hito en la compañía, superando los 5 millones de suscripciones de vehículos conectados a nivel mundial. Este rápido crecimiento, con el último millón de suscripciones añadido en menos de dos años, refuerza la posición de Geotab como líder global en soluciones de vehículos conectados y como un innovador clave en el uso de datos e inteligencia artificial para generar resultados de negocio significativos.

“El recorrido de Geotab se trata de una innovación imparable y con 630 patentes globales, hemos tenido un impacto significativo en la industria durante los últimos 25 años. Este hito de 5 millones demuestra que nuestro enfoque basado en datos para la gestión de flotas está resolviendo los desafíos reales que enfrentan las empresas día a día”, dijo Neil Cawse, fundador y CEO de Geotab. “Con la rápida adopción de la IA, esperamos que los próximos cinco años sean tan transformadores como los últimos 25.”

Cómo los Datos de Geotab Impulsan a sus Clientes a Ahorrar Dinero y Mejorar el Rendimiento de sus Flotas

Los insights de datos de Geotab ayudan a las empresas a mejorar la operación de sus flotas, incluyendo la reducción de tiempos de inactividad inesperados de los vehículos, el aumento de la seguridad y la disminución del kilometraje diario mediante la optimización de la planificación de rutas. Estas mejoras permiten a las flotas ahorrar dinero en combustible y otros costos operativos, al mismo tiempo que contribuyen directamente a la reducción del impacto ambiental.

La capacidad de ofrecer estos beneficios tangibles se sustenta en el enorme volumen de datos generados a partir de 5 millones de suscripciones, que producen más de 100 mil millones de puntos de datos diarios, equivalentes a más de 37 billones de puntos de datos al año. Esta información alimenta los modelos de IA y aprendizaje automático de Geotab con referencias precisas, analítica predictiva y recomendaciones accionables que permiten a flotas de todos los tamaños tomar decisiones más inteligentes y rápidas.

A medida que crece el número de suscripciones de la compañía, también lo hace el impacto de su plataforma de mobility insights, Altitude by Geotab , una unidad de negocio. Altitude procesa datos granulares y con privacidad garantizada sobre el movimiento de vehículos comerciales, ofreciendo insights clave a agencias gubernamentales, analistas de transporte y urbanistas para apoyar la planificación de infraestructura, habilitando directamente una movilidad más segura, eficiente y sostenible.

Cómo 25 años de innovación de Geotab llevaron al hito de 5 millones de vehículos conectados

El año 2025 marca el 25.º aniversario de Geotab, que ha pasado de ser una start-up de 2 personas a convertirse en una organización global con más de 2.900 empleados, destacando el enfoque de la compañía en la innovación y la expansión internacional. Geotab se ha mantenido a la vanguardia de la industria gracias a sus inversiones en investigación y desarrollo, la continua expansión de las capacidades de su plataforma abierta y la construcción de un ecosistema de más de 700 socios en todo el mundo. En los últimos diez años, el Marketplace de Geotab ha crecido y evolucionado, contando hoy con cerca de 530 soluciones disponibles para sus clientes.

Acerca de Geotab

Geotab es el líder global en soluciones de vehículos y activos conectados, impulsando la eficiencia y la gestión de flotas. Aprovechamos analítica avanzada de datos e inteligencia artificial para transformar el rendimiento, la seguridad y la sostenibilidad de las flotas, reduciendo costos y mejorando la eficiencia. Con el respaldo de un equipo de destacados científicos de datos e ingenieros, servimos a más de 55.000 clientes en todo el mundo, procesando 100 mil millones de puntos de datos diarios de más de 5 millones de suscripciones de vehículos.

Geotab es una empresa de confianza para organizaciones Fortune 500, flotas medianas y las flotas del sector público más grandes del mundo, incluido el Gobierno Federal de los Estados Unidos. Comprometidos con la seguridad y la privacidad de los datos, contamos con certificaciones FIPS 140-3 y autorizaciones FedRAMP. Nuestra plataforma abierta, el ecosistema de socios destacados y el Geotab Marketplace® ofrecen cientos de soluciones de terceros listas para flotas.

Este año celebramos 25 años de innovación. Conozca más en www.geotab.com/es-latam y síganos en LinkedIn o visite la Sala de Prensa de Geotab.

