Geotab supera los 5 millones de suscripciones en vehículos conectados a nivel mundial

MEXICO CITY, Sept. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Geotab Inc. (“Geotab”) anunció hoy que ha alcanzado un nuevo hito en la compañía, superando los 5 millones de suscripciones de vehículos conectados a nivel mundial. Este rápido crecimiento, con el último millón de suscripciones añadido en menos de dos años, refuerza la posición de Geotab como líder global en soluciones de vehículos conectados y como un innovador clave en el uso de datos e inteligencia artificial para generar resultados de negocio significativos.
“El recorrido de Geotab se trata de una innovación imparable y con 630 patentes globales, hemos tenido un impacto significativo en la industria durante los últimos 25 años. Este hito de 5 millones demuestra que nuestro enfoque basado en datos para la gestión de flotas está resolviendo los desafíos reales que enfrentan las empresas día a día”, dijo Neil Cawse, fundador y CEO de Geotab. “Con la rápida adopción de la IA, esperamos que los próximos cinco años sean tan transformadores como los últimos 25.”
Cómo los Datos de Geotab Impulsan a sus Clientes a Ahorrar Dinero y Mejorar el Rendimiento de sus Flotas
Los insights de datos de Geotab ayudan a las empresas a mejorar la operación de sus flotas, incluyendo la reducción de tiempos de inactividad inesperados de los vehículos, el aumento de la seguridad y la disminución del kilometraje diario mediante la optimización de la planificación de rutas. Estas mejoras permiten a las flotas ahorrar dinero en combustible y otros costos operativos, al mismo tiempo que contribuyen directamente a la reducción del impacto ambiental.
La capacidad de ofrecer estos beneficios tangibles se sustenta en el enorme volumen de datos generados a partir de 5 millones de suscripciones, que producen más de 100 mil millones de puntos de datos diarios, equivalentes a más de 37 billones de puntos de datos al año. Esta información alimenta los modelos de IA y aprendizaje automático de Geotab con referencias precisas, analítica predictiva y recomendaciones accionables que permiten a flotas de todos los tamaños tomar decisiones más inteligentes y rápidas.
A medida que crece el número de suscripciones de la compañía, también lo hace el impacto de su plataforma de mobility insights, Altitude by Geotab, una unidad de negocio. Altitude procesa datos granulares y con privacidad garantizada sobre el movimiento de vehículos comerciales, ofreciendo insights clave a agencias gubernamentales, analistas de transporte y urbanistas para apoyar la planificación de infraestructura, habilitando directamente una movilidad más segura, eficiente y sostenible.
Cómo 25 años de innovación de Geotab llevaron al hito de 5 millones de vehículos conectados
El año 2025 marca el 25.º aniversario de Geotab, que ha pasado de ser una start-up de 2 personas a convertirse en una organización global con más de 2.900 empleados, destacando el enfoque de la compañía en la innovación y la expansión internacional. Geotab se ha mantenido a la vanguardia de la industria gracias a sus inversiones en investigación y desarrollo, la continua expansión de las capacidades de su plataforma abierta y la construcción de un ecosistema de más de 700 socios en todo el mundo. En los últimos diez años, el Marketplace de Geotab ha crecido y evolucionado, contando hoy con cerca de 530 soluciones disponibles para sus clientes.
Para más información, solicitudes de entrevista o acceso a las historias de datos de Geotab, por favor contacte a: rocio.delamora@edelman.com
Acerca de Geotab
Geotab es el líder global en soluciones de vehículos y activos conectados, impulsando la eficiencia y la gestión de flotas. Aprovechamos analítica avanzada de datos e inteligencia artificial para transformar el rendimiento, la seguridad y la sostenibilidad de las flotas, reduciendo costos y mejorando la eficiencia. Con el respaldo de un equipo de destacados científicos de datos e ingenieros, servimos a más de 55.000 clientes en todo el mundo, procesando 100 mil millones de puntos de datos diarios de más de 5 millones de suscripciones de vehículos.
Geotab es una empresa de confianza para organizaciones Fortune 500, flotas medianas y las flotas del sector público más grandes del mundo, incluido el Gobierno Federal de los Estados Unidos. Comprometidos con la seguridad y la privacidad de los datos, contamos con certificaciones FIPS 140-3 y autorizaciones FedRAMP. Nuestra plataforma abierta, el ecosistema de socios destacados y el Geotab Marketplace® ofrecen cientos de soluciones de terceros listas para flotas.
Este año celebramos 25 años de innovación. Conozca más en www.geotab.com/es-latam y síganos en LinkedIn o visite la Sala de Prensa de Geotab.
Media Contact
Rocío De La Mora
Account Supervisor
rocio.DeLaMora@edelman.com
Eduardo Acuña Martínez
Sr. Account Executive
eduardo.acuna@edelman.com
Gabriela Ramírez López
Associate Account Executive
gabriela.ramirezlopez@edelman.com