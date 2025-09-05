Accès au réseau de recharge Tesla pour les clients Porsche

TORONTO, 05 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dès le 9 septembre, les clients canadiens de véhicules électriques Porsche pourront accéder à 23 500 bornes Superchargeurs Tesla en Amérique du Nord grâce à cette phase initiale. Ceci permettra aux propriétaires de trouver encore plus d’endroits pratiques afin de recharger leur véhicule électrique avec le réseau de Superchargeurs Tesla.

L’accès au réseau de Superchargeurs Tesla sera possible grâce à un adaptateur Porsche NACS DC qui sera mis à la disposition des clients de la marque. Lors de cette phase initiale, les clients Porsche pourront utiliser l’appli Tesla afin d’initialiser la recharge. La recharge avec l’appli My Porsche et la fonctionnalité plug-and-charge est prévue dans les prochains mois.

« Porsche s’engage à continuer d’améliorer l’expérience de nos clients, a déclaré Trevor Arthur, président-directeur général d’Automobiles Porsche Canada, Ltée. Nous sommes ravis, d’aider nos clients à trouver d’autres endroits pratiques pour recharger leur véhicule, grâce à ce programme d’adaptateurs. »

L’adaptateur

À l’avenir, un adaptateur sera inclus, sans frais supplémentaires, avec les modèles 2026 neufs des Porsche Taycan et Macan Électrique. Les propriétaires actuels d’un Macan Électrique ou d’un Taycan 2025 peuvent obtenir un adaptateur gratuitement. Ils recevront sous peu, à leur adresse courriel My Porsche, un avis annonçant la disponibilité des adaptateurs et expliquant la façon d’en réserver un. Les propriétaires d’un véhicule Taycan compris de l’année-modèle 2020 à 2024 auront la possibilité d’acheter l’adaptateur CC NACS de Porsche dans la boutique en ligne Porsche et dans les centres Porsche dès aujourd’hui. Le prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) est de 250 $ et permet les clients Porsche de recharger leur Taycan et Macan Électrique aux stations de recharge DC équipées du câblage NACS/J3400, y compris certains Superchargeurs Tesla.

Mode d’emploi de l’adaptateur

Cette phase initiale permettra aux clients l’accès au réseau de Superchargeurs Tesla en prévision du lancement complet – avec des fonctionnalités améliorées telles que l'accès à l’appli My Porsche ainsi que plug & charge – dans les prochains mois.

Les clients qui se branchent à une borne NACS de Superchargeurs Tesla devront suivre deux étapes simples : la première étant de télécharger l’application Tesla et de s’y inscrire pour activer les Superchargeurs de Tesla. Les autres stations, tel qu’Electrify Canada avec poignées de type NACS, peuvent être activées via l'application My Porsche. Ensuite, ils inséreront leur nouvel adaptateur CC NACS de Porsche sur le câble de la borne de recharge avant de le brancher à leur véhicule.

Logiciel de planification de la recharge

Toutes les versions des Taycan et Macan Électrique 2026 seront équipées des fonctions de navigation nécessaires pour localiser les bornes supplémentaires. Les Macan Électrique allant jusqu’à l’année-modèle 2025 recevront cette mise à jour logicielle avant la fin de l’année, puis les Taycan 2025 et antérieurs suivront. Les mises à jour du logiciel de planification de la recharge seront gratuites.

À propos d’Automobiles Porsche Canada, Ltée

Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est l’importateur et le distributeur exclusif des modèles Porsche 911, 718 Boxster, 718 Cayman, Taycan, Panamera, Cayenne et Macan au Canada. Établi à Toronto, en Ontario, PCL emploie plus de 70 personnes dans les domaines des ventes, de l’après-vente, du marketing, du développement des ventes au détail et des relations publiques. L’équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des plus de 75 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. En 2019, un centre de distribution de pièces a ouvert ses portes à Mississauga pour desservir le réseau national de 23 Centres Porsche. Situé à Pickering, en Ontario, le Centre d’expérience Porsche de Toronto a ouvert ses portes en 2025. PCL est une filiale en propriété exclusive de Porsche AG, dont le siège social est situé à Stuttgart, en Allemagne.

Ce succès est basé sur le remarquable palmarès sportif de la marque qui compte près de 30 000 victoires en course.

