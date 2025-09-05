Avania renforce son équipe de direction avec la nomination de quatre nouveaux dirigeants

BILTHOVEN, Pays-Bas et BOSTON, 05 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avania, le leader mondial du conseil et du développement clinique dans le secteur de la MedTech, a le plaisir d’annoncer la nomination stratégique de quatre dirigeants éminents. Alors que le secteur des technologies médicales est confronté à une complexité réglementaire croissante et à l’innovation technologique, ces nouveaux dirigeants cumulent des décennies d’expérience dans les domaines de la recherche clinique, des affaires réglementaires, des opérations, des technologies de l’information et du développement commercial. Ils renforcent ainsi l’engagement d’Avania en faveur de l’excellence et de la croissance.

Les nouveaux dirigeants sont :

Angela Johnson , Dr., RAC, vice-présidente principale, Services de conseil – Le Dr Johnson possède plus de 25 ans d’expérience en matière de stratégie réglementaire, de développement clinique et d’initiatives d’accès au marché pour les dispositifs médicaux, les produits combinés et les technologies d’IA/SaMD, allant des jeunes entreprises aux multinationales. En tant que responsable du conseil mondial d’Avania, elle collabore avec des innovateurs de la MedTech pour les aider à s’adapter aux cadres réglementaires de la FDA, de l’UE (MDR/IVDR), de la région Asie-Pacifique (TGA, PMDA, NMPA) et du monde entier. Son expertise renforce la capacité d’Avania à fournir des conseils percutants et pertinents, accélérant ainsi la mise sur le marché de technologies révolutionnaires et permettant à ses clients de prospérer dans un environnement mondial de plus en plus complexe et en constante évolution.

« Ces nominations marquent un tournant important dans l’évolution d’Avania, alors que nous nous adaptons pour répondre à la demande mondiale croissante d’expertise réglementaire et clinique dans le domaine des technologies médicales », a déclaré Jason Monteleone, PDG d’Avania. « Chacun de ces dirigeants apporte un ensemble unique de compétences et d’expériences qui s’alignent sur notre mission : faire progresser l’innovation dans la MedTech grâce à des solutions personnalisées et pilotées par des spécialistes. Leur expertise collective nous permettra de mieux satisfaire nos clients et d’évoluer dans le paysage dynamique des soins de santé. »

Avec ces nominations, Avania renforce sa position de partenaire mondial de premier plan des entreprises de la MedTech, en proposant des solutions de recherche clinique et de réglementation qui accélèrent l’innovation et favorisent la réussite, de la conception à la commercialisation.

Pour plus d’informations, consultez le site www.avaniaclinical.com.

À propos d’Avania

Partenaire mondial de référence en matière de conseil et de développement clinique dans le secteur de la MedTech, Avania possède une expertise approfondie dans les dispositifs médicaux, les diagnostics/DIV et la santé numérique. Ses principales activités couvrent l’externalisation complète de la recherche clinique, l’accès au marché, le remboursement, la réglementation et le conseil en développement de produits. Son ambition : devenir le partenaire mondial de confiance dans l’évolution des technologies médicales, de l’innovation à la commercialisation, afin d’améliorer la santé et le bien-être des patients.

Contact médias :

Jason Monteleone

Tél. : +1 (978) 760-8043

E-mail : Jason.Monteleone@avaniaclinical.com