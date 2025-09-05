메드테크 자문기업인 Avania, 4명의 신규 임원 임명으로 리더십 팀 강화

네덜란드 빌트호벤 및 보스턴, Sept. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 선도적인 메드테크(MedTech) 자문 서비스와 임상 개발 파트너인 Avania가 4명의 저명한 임원을 전략적 리더십 자리에 임명한다고 발표했다. 메드테크 산업이 점점 복잡해지는 규제 환경과 기술 혁신을 헤쳐 나가는 가운데, 이번에 선임된 신규 임원들은 임상 연구, 규제 업무, 운영, 정보기술, 사업 개발 분야에서 수십 년에 걸친 경험을 결합해 Avania의 탁월함과 성장에 대한 의지를 한층 강화할 것으로 기대된다.

이번에 새로 임명된 임원들의 면면은 다음과 같다:

Angela Johnson 박사 , RAC, 자문 서비스 수석부사장 (Senior Vice President, Advisory Services) - Johnson 박사는 의료기기, 복합 제품, AI/SaMD 기술을 포함한 분야에서 규제 전략, 임상 개발, 시장 진입 이니셔티브를 주도한 25년 이상의 경험을 보유하고 있다. 초기 단계 벤처부터 다국적 기업까지 폭넓은 경력을 쌓아온 그는 Avania의 글로벌 자문 부문을 이끌며, 메드테크 혁신 기업들이 미국 FDA, 유럽연합(MDR/IVDR), 아시아-태평양(TGA, PMDA, NMPA) 및 글로벌 규제 체계를 성공적으로 탐색할 수 있도록 지원한다. 그의 전문성은 Avania가 통찰 중심의 고임팩트 자문 서비스를 제공하고, 획기적인 기술의 시장 출시를 가속화하며, 변화무쌍하고 복잡한 글로벌 환경 속에서 고객이 성공할 수 있도록 돕는 능력을 강화할 것으로 전망된다.

, - Southam은 정보기술 및 디지털 전환 분야에서 20년 이상의 글로벌 리더십 경험을 가지고 Avania에 합류했다. IT 전략을 비즈니스 목표와 조율한 입증된 실적을 바탕으로, Avania의 글로벌 기술 이니셔티브를 이끌며 혁신, 보안, 운영 효율성을 조직 전반에 걸쳐 추진할 예정이다. Marianne Martin, 글로벌 프로젝트 관리 부사장 (Vice President, Global Project Management) - Martin은 임상 연구 운영 및 프로그램 제공에서 20년 이상의 글로벌 리더십 경험을 보유하고 있으며, 이는 다양한 치료 영역을 아우르며 의료기기와 복합 제품까지 포함된다. 그는 복잡하고 글로벌하며 다기관이 참여하는 임상시험을 성공적으로 이끈 풍부한 실적을 가지고 있으며, 프로젝트 관리와 고객 서비스의 기본 원칙에 대한 깊은 전문성을 보유하고 있다. Martin은 Avania의 글로벌 프로젝트 관리팀을 총괄하며, 모든 고객 프로그램에서 운영의 우수성과 전략적 정렬을 보장할 것으로 기대된다.

Avania의 CEO인 Jason Monteleone는 “이번 임명은 Avania가 메드테크 규제 및 임상 전문성에 대한 글로벌 수요 증가에 부응하며 성장해 나가는 과정에서 새로운 장을 여는 의미 있는 이정표”라고 의미를 부여했다. 그는 이어 “각 리더는 전문가 중심의 맞춤형 솔루션을 통해 메드테크 혁신을 가속화한다는 우리의 사명과 완벽하게 일치하는 고유한 기술과 통찰력을 갖추고 있다. 이들의 결집된 전문성은 우리가 고객을 더 잘 지원하고, 역동적인 헬스케어 환경을 헤쳐 나가는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.”고 덧붙였다.

이번 인사를 통해 Avania는 전 세계 메드테크 기업들에게 임상 연구와 규제 솔루션을 제공하는 최고의 글로벌 파트너로서 입지를 더욱 공고히 하게 되었으며, 이를 통해 혁신을 가속화하고 아이디어에서 상업화에 이르기까지 성공을 견인하게 되었다는 평가다.

자세한 내용은 회사 홈페이지 (www.avaniaclinical.com)를 방문해 확인하세요.

Avania 소개

Avania는 의료기기, 체외진단(IVD), 디지털 헬스 분야에 중점을 둔 글로벌 선도 메드테크(MedTech) 자문 및 임상 개발 파트너로 사업을 영위하고 있다. 주요 서비스에는 임상 연구 전 과정 아웃소싱, 시장 진입, 보험 상환, 규제, 제품 개발 자문 서비스가 포함된다. Avania의 비전은 혁신에서 상업화, 그리고 환자의 건강과 웰빙 향상에 이르기까지 귀하의 의료기술 발전 여정에서 신뢰할 수 있는 글로벌 파트너가 되는 것이다.

언론 연락처 정보:

Jason Monteleone

Tel: +1 (978) 760-8043

Email: Jason.Monteleone@avaniaclinical.com