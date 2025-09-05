Bristol Bay Cellular y RINA lanzarán la red central nativa en la nube de Alaska impulsada por Mavenir

RICHARDSON, Texas, Sept. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, proveedor de infraestructura de red nativa en la nube, anunció hoy una expansión significativa de sus soluciones de núcleo de paquetes y voz nativas en la nube en Alaska a través de acuerdos con Bristol Bay Cellular y Rural Independent Network Alliance (RINA). Esta implementación de núcleo móvil totalmente nativo en la nube en Alaska, aporta capacidades avanzadas de 4G y una ruta de evolución sin interrupciones hacia 5G autónomo (SA) para algunas de las comunidades más remotas de Estados Unidos.

Como parte de esta colaboración, se implementará en Anchorage, Alaska una nueva plataforma de núcleo nativa en la nube a nivel de operador. Esta plataforma admitirá el tráfico móvil localizado para los socios de RINA en el estado, incluido Bristol Bay Cellular, al mismo tiempo que actuará como núcleo redundante para otras redes miembros de RINA en Estados Unidos, complementando la implementación ya existente en Utah. Para ayudar a garantizar alineación total y preparación para el futuro, Mavenir también actualizará la plataforma de núcleo localizada en Utah, implementada originalmente para RINA en 2022, a la última versión, asegurando una operación transparente y gestión unificada en ambos sitios.

La infraestructura de núcleo contenerizada y nativa en la nube, basada en las soluciones líderes de Mavenir y listas para 5G, que incluyen IMS, VoLTE, VoWiFi y Packet Core, está diseñada para soportar servicios 4G escalables y seguros en la actualidad, y se puede actualizar a las capacidades completas de 5G SA a medida que los socios de RINA lo requieran.

"Esta implementación refleja nuestra sólida y duradera relación con RINA, confirmando una visión compartida para apoyar a los operadores rurales con soluciones de red de núcleo de próxima generación", dijo Ashok Khuntia, presidente de redes centrales de Mavenir. "Nos enorgullece apoyar tanto a RINA como a Bristol Bay en la preparación futura de su infraestructura con un núcleo nativo en la nube que soporta la evolución 5G".

"La arquitectura nativa de la nube de Mavenir permite a RINA compartir una infraestructura de núcleo robusta y escalable a través de nuestras redes de socios, mientras mantiene la independencia y la flexibilidad para cada operador", dijo Allen Bennion, director de operaciones de RINA. "Con esta última implementación en Alaska, ampliamos aún más esa capacidad, garantizando redundancia y rendimiento de nuestros miembros".

"La solución y el enfoque colaborativo de Mavenir nos permiten ofrecer servicios 4G de próxima generación y próximamente, 5G a nuestros clientes en Alaska, mejorando la conectividad y creando nuevas oportunidades", dijo Earl Hubb, director ejecutivo de Bristol Bay Cellular.

Esta implementación promueve una infraestructura de comunicaciones moderna y segura en una región estratégicamente importante, reemplazando los sistemas heredados y reduciendo la dependencia de proveedores no estadounidenses, al tiempo que permite a los operadores rurales ofrecer servicios móviles de voz y datos confiables a escala.

Acerca de RINA

RINA es un proveedor líder de servicios de telecomunicaciones inalámbricas, que ofrece una vasta gama de soluciones diseñadas para optimizar el rendimiento de las redes y ampliar la conectividad para proveedores de servicios inalámbricos en zonas rurales. Con sede en Roosevelt, Utah, RINA atiende a clientes en toda Norteamérica con un enfoque en confiabilidad, innovación y servicio al cliente.

Para más información visite, www.rinawireless.com

Acerca de Bristol Bay Cellular

Bristol Bay Cellular Partnership (BBCP) mantiene su compromiso de ofrecer servicios de comunicaciones de primer nivel en toda la región de Bristol Bay. A través de colaboraciones estratégicas con líderes del sector, como Mavenir y RINA, desarrollamos tecnologías avanzadas y servicios de soporte que fortalecen nuestra fuerza laboral regional y aseguran que las comunidades rurales en Bristol Bay tengan acceso a las mismas redes de comunicaciones de alta calidad disponibles en todo el país.

BBCP tiene su sede en King Salmon, Alaska, y es un miembro orgulloso del Bristol Bay Communications Group, también conocido como The Bristol Bay Telephone Cooperative Family of Companies, que ha estado sirviendo a las comunidades miembros desde diciembre de 1974.

Para más información visite: https://www.bristolbay.com

Acerca de Mavenir

Mavenir hoy construye el futuro de las redes con soluciones nativas en la nube y habilitadas por IA, que son ecológicas por diseño, capacitando a los operadores a maximizar los beneficios de 5G y alcanzar redes inteligentes, automatizadas y programables. Como pionero de Open RAN (Red de acceso de radio abierto) y disruptor comprobado del sector, las soluciones galardonadas de Mavenir ofrecen automatización y monetización en redes móviles en todo el mundo, acelerando la transformación de la red de software para más de 300 proveedores de servicios de comunicaciones en más de 120 países, que atienden a más del 50% de los suscriptores del mundo. Para más información visite, www.mavenir.com

Contactos Mavenir PR:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com