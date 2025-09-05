Bristol Bay Cellular et RINA lancent le réseau central basé sur le cloud de l’Alaska, optimisé par Mavenir

RICHARDSON, Texas, 05 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, le fournisseur d’infrastructures réseau basées sur le cloud, a annoncé aujourd’hui une expansion significative de ses solutions Packet et Voice Core cloud-native en Alaska, grâce à des accords conclus avec Bristol Bay Cellular et la Rural Independent Network Alliance (RINA). Ce déploiement mobile core entièrement cloud-native en Alaska permet de proposer des capacités 4G avancées et une évolution transparente vers la 5G autonome (SA) aux communautés parmi les plus isolées des États-Unis.

Dans le cadre de cette collaboration, une nouvelle plateforme centrale, basée sur le cloud et de qualité opérateur sera déployée à Anchorage, en Alaska. Cette plateforme prendra en charge le trafic mobile localisé pour les partenaires RINA dans l’État, y compris Bristol Bay Cellular, tout en faisant office de centre redondant pour les autres réseaux membres de la RINA aux États-Unis, complétant ainsi le déploiement existant dans l’Utah. Afin de garantir une harmonisation complète et une préparation optimale pour l’avenir, Mavenir mettra également à niveau la plateforme centrale basée dans l’Utah, initialement déployée pour RINA en 2022, vers la dernière version, assurant ainsi un fonctionnement transparent et une gestion unifiée sur les deux sites.

L’infrastructure centrale entièrement conteneurisée et native du cloud, basée sur les solutions 5G de pointe de Mavenir, notamment IMS, VoLTE, VoWiFi et Packet Core, est conçue pour prendre en charge des services 4G évolutifs et sécurisés dès aujourd’hui, et peut être mise à niveau vers des capacités 5G SA complètes selon les besoins des partenaires RINA.

« Ce déploiement reflète notre relation solide et de longue date avec RINA, confirmant une vision commune visant à soutenir les opérateurs ruraux grâce à des solutions de réseau central de pointe », a souligné Ashok Khuntia, Président de Core Networks chez Mavenir. « Nous sommes fiers d’aider RINA et Bristol Bay à pérenniser leurs infrastructures grâce à un réseau central basé sur le cloud qui prend en charge l’évolution vers la 5G.

« L’architecture cloud-native de Mavenir permet à RINA de partager une infrastructure centrale robuste et évolutive entre nos réseaux partenaires, tout en préservant l’indépendance et la flexibilité de chaque opérateur », a ajouté Allen Bennion, directeur des opérations chez RINA. « Grâce à ce nouveau déploiement en Alaska, nous développons encore davantage ces capacités, ce qui permet d’assurer la redondance et la performance du système pour nos membres. »

« La solution et l’approche collaborative de Mavenir nous permettent de fournir des services 4G de pointe et bientôt 5G à nos clients en Alaska, améliorant ainsi la connectivité et créant de nouvelles opportunités », a déclaré Earl Hubb, Président-directeur général de Bristol Bay Cellular.

Ce déploiement favorise le développement d’une infrastructure de communication moderne et sécurisée dans une région stratégiquement importante, remplaçant les systèmes existants et réduisant la dépendance vis-à-vis de fournisseurs non américains, tout en permettant aux opérateurs ruraux de fournir des services vocaux et de données mobiles fiables à grande échelle.

À propos de RINA

RINA est l’un des principaux fournisseurs de services de télécommunications sans fil, proposant une large gamme de solutions conçues pour optimiser les performances réseau et étendre la connectivité des fournisseurs de services sans fil en milieu rural. Basée à Roosevelt, dans l’Utah, RINA dessert des clients dans toute l’Amérique du Nord en mettant l’accent sur la fiabilité, l’innovation et le service à la clientèle.

Pour en savoir plus, consultez le site : www.rinawireless.com

À propos de Bristol Bay Cellular

Bristol Bay Cellular Partnership (BBCP) s’engage à fournir des services de communication de qualité dans toute la région de Bristol Bay. Grâce à des collaborations stratégiques avec des leaders du secteur tels que Mavenir et RINA, nous développons des technologies de pointe et des services d’assistance qui renforcent notre main-d’œuvre régionale et garantissent aux communautés rurales de Bristol Bay l’accès aux mêmes réseaux de communication de qualité élevée que ceux disponibles à l’échelle nationale.

BBCP, dont le siège social est situé à King Salmon, en Alaska, est fier d’être membre du Bristol Bay Communications Group, également connu sous le nom de Bristol Bay Telephone Cooperative Family of Companies, qui dessert les communautés membres depuis décembre 1974.

Pour en savoir plus, consultez le site : https://www.bristolbay.com

À propos de Mavenir :

Mavenir bâtit aujourd’hui les réseaux de demain grâce à des solutions basées sur le cloud et à l’IA, qui sont écologiques de par leur conception et qui permettent aux opérateurs de tirer parti des avantages de la 5G et de mettre en place des réseaux intelligents, automatisés et programmables. En tant que pionnier de l’Open RAN et innovateur du secteur, Mavenir et ses solutions primées assurent l’automatisation et la monétisation des réseaux mobiles dans le monde entier, accélérant la transformation des réseaux logiciels auprès de plus de 300 fournisseurs de services de communication dans plus de 120 pays, qui desservent plus de 50 % des abonnés dans le monde. Pour en savoir plus, consultez le site www.mavenir.com

Contact Relations publiques de Mavenir :

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com