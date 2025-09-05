Bristol Bay Cellular ו-RINA משיקות את רשת הליבה מבוססות הענן של אלסקה בהפעלה של Mavenir

ריצ'רדסון, טקסס, Sept. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Mavenir, ספקית תשתית הרשתות הפועלות בענן, הכריזה היום על הרחבה משמעותית של פתרונות הליבה והקול שלה, המבוססים על ענן, אל תוך אלסקה וזאת באמצעות הסכמים עם Bristol Bay Cellular ו-Rural Independent Network Alliance (RINA). פריסה מלאה זו של ליבת המובייל מבוססת הענן באלסקה מביאה יכולות 4G מתקדמות ונתיב התפתחות חלק לרשת 5G עצמאית (SA) עבר כמה מהקהילות הכי מרוחקות בארצות הברית.

כחלק משיתוף פעולה זה, פלטפורמת ליבה חדשה מבוססת ענן, ברמה מותאמת לספקיות שירות, תיפרס באנקורג', אלסקה. פלטפורמה זו תתמוך בתעבורה סלולרית מקומית עבור שותפי RINA במדינה, כולל Bristol Bay Cellular, ובמקביל תשמש כליבת יתירות עבור רשתות RINA אחרות ברחבי ארצות הברית, כשהיא מהווה השלמה לפריסה הקיימת ביוטה. כדי לעזור להבטיח התאמה מלאה ומוכנות לעתיד, Mavenir תשדרג לגרסה העדכנית ביותר גם את פלטפורמת הליבה שבסיסה ביוטה, שנפרסה במקור עבור RINA ב-2022, ותבטיח תפעול חלק וניהול אחוד בשני האתרים.

תשתית הליבה המקורית בענן, המבוססת על הפתרונות המובילים בתעשייה של Mavenir המוכנים ל-5G, כולל IMS, VoLTE, VoWiFi ו-Packet Core, בנויה לתמוך בשירותי 4G ניתנים להרחבה ומאובטחים כיום, וניתן לשדרג אותה ליכולות 5G SA מלאות כפי שדורשים שותפי RINA.

"פריסה זו משקפת את מערכת היחסים החזקה וארוכת השנים שלנו עם RINA, ומאשרת חזון משותף לתמוך במפעילים כפריים עם פתרונות רשת ליבה מתקדמים", אמר אשוק קונטיה (Ashok Khuntia), נשיא, רשתות ליבה, Mavenir. "אנו גאים לתמוך הן ב-RINA והן ב- Bristol Bay בהגנה עתידית על התשתית שלהן עם ליבה מקורית בענן התומכת בהתפתחות של 5G".

"ארכיטקטורת הענן המקורית של Mavenir מאפשרת ל-RINA לחלוק תשתית ליבה חזקה וניתנת להרחבה ברשתות השותפים שלנו תוך שמירה על עצמאות וגמישות לכל מפעיל", אמר אלן בניון (Allen Bennion), מנהל התפעול של RINA. "עם הפריסה האחרונה באלסקה, אנו מרחיבים את היכולת הזו עוד יותר, ומבטיחים יתירות וביצועים לחברים שלנו".

"הפתרון והגישה השיתופית של Mavenir מאפשרים לנו לספק שירותי 4G ובקרוב 5G מתקדמים ללקוחותינו באלסקה, לשפר את הקישוריות וליצור הזדמנויות חדשות", אמר ארל האב (Earl Hubb), מנכ"ל Bristol Bay Cellular.

פריסה זו מקדמת תשתיות תקשורת מודרניות ומאובטחות באזור בעל חשיבות אסטרטגית, מחליפה מערכות מדור קודם ומפחיתה את ההסתמכות על מערכות שאינן אמריקאיות. ספקים, תוך מתן אפשרות לספקים כפריים לספק שירותי קול ונתונים ניידים אמינים בקנה מידה גדול.

אודות RINA



RINA היא ספקית מובילה של שירותי טלקומוניקציה אלחוטית, המציעה מגוון רחב של פתרונות שנועדו לייעל את ביצועי הרשת ולהרחיב את הקישוריות עבור ספקי תקשורת אלחוטית כפריים. עם המטה ברוזוולט, יוטה, RINA משרתת לקוחות ברחבי צפון אמריקה עם דגש על אמינות, חדשנות ושירות לקוחות.

למידע נוסף, בקרו www.rinawireless.com

אודות Cellular Bay Bristol

השותפות של Bristol Bay Cellular (BBCP) מחויבת לספק שירותי תקשורת מעולים בכל אזור מפרץ בריסטול. באמצעות שיתופי פעולה אסטרטגיים עם מובילי תעשייה כמו Mavenir ו-RINA, אנו מפתחים טכנולוגיות מתקדמות ושירותים תומכים המחזקים את כוח העבודה האזורי שלנו ומבטיחים שלקהילות הכפריות במפרץ בריסטול תהיה גישה לאותן רשתות תקשורת איכותיות הזמינות בפריסה ארצית. המטה של BBCP ממוקם בקינג סלמון, אלסקה, והיא חברה גאה ב-Bristol Bay Communications Group, הידועה גם בשם he Bristol Bay Telephone Cooperative Family of Companies, ומשרתת קהילות חברות מאז דצמבר 1974.

למידע נוסף, בקרו בכתובת: https://www.bristolbay.com

אודות Mavenir

Mavenir בונה את עתיד הרשתות כיום עם פתרונות מבוססי ענן, מבוססי בינה מלאכותית, ירוקים מעצם עיצובם, המאפשרים למפעילים לממש את היתרונות של 5G ולהשיג רשתות חכמות, אוטומטיות וניתנות לתכנות. כחלוצת Open RAN וכמחדשת מוכחת בתעשייה, Mavenir מתגאה בפתרונות עטורי פרסים שמספקים מיכון ומוניטיזציה ברחבי רשתות סלולריות ברחבי העולם, והיא מאיצה את ההמרה לשימוש ברשתות מבוססות תוכנה עבור יותר מ-300 שירותי תקשורת ביותר מ-120 מדינות, המשרתים יותר מ-50% מכלל המשתמשים בעולם. למידע נוסף, אנא בקרו באתר www.mavenir.com

למידע נוסף – מדיה:

:Mavenir PR Contacts

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com



