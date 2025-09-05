Bristol Bay Cellular dan RINA akan Meluncurkan Jaringan Inti Berbasis Cloud di Alaska yang Didukung oleh Mavenir

RICHARDSON, Texas, Sept. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, penyedia infrastruktur jaringan berbasis cloud, hari ini mengumumkan ekspansi signifikan solusi Packet dan Voice Core berbasis cloud-nya ke Alaska melalui perjanjian dengan Bristol Bay Cellular dan Rural Independent Network Alliance (RINA). Penerapan jaringan inti seluler yang sepenuhnya berbasis cloud ini di Alaska menghadirkan kemampuan 4G yang canggih serta jalur evolusi tanpa hambatan menuju 5G standalone (SA) bagi beberapa komunitas paling terpencil di Amerika Serikat.

Sebagai bagian dari kolaborasi ini, platform inti berbasis cloud kelas operator yang baru akan diterapkan di Anchorage, Alaska. Platform ini akan mendukung trafik seluler yang dilokalkan untuk mitra RINA di negara bagian tersebut, termasuk Bristol Bay Cellular, sekaligus juga berfungsi sebagai inti cadangan untuk jaringan anggota RINA lainnya di seluruh AS sehingga melengkapi penerapan yang sudah ada di Utah. Untuk membantu memastikan keselarasan penuh dan kesiapan di masa depan, Mavenir juga akan meningkatkan (upgrade) platform inti yang berbasis di Utah, yang awalnya diterapkan untuk RINA pada 2022, ke versi terbaru sehingga menghadirkan operasi yang lancar dan pengelolaan terpadu di kedua lokasi.

Infrastruktur inti berbasis cloud yang sepenuhnya dalam container, berdasarkan solusi yang siap mendukung 5G (5G-ready) yang terdepan di industri dari Mavenir, termasuk IMS, VoLTE, VoWiFi, dan Packet Core, dirancang untuk mendukung layanan 4G yang aman dan skalabel saat ini, sekaligus dapat ditingkatkan ke kemampuan 5G SA penuh sesuai kebutuhan mitra RINA.

“Penerapan ini mencerminkan hubungan kami yang kuat dan telah terjalin lama dengan RINA, yang menegaskan visi bersama untuk mendukung operator di wilayah pedesaan dengan solusi jaringan inti mutakhir,” ujar Ashok Khuntia, Presiden, Jaringan Inti, Mavenir. “Kami bangga dapat mendukung RINA dan Bristol Bay dalam mempersiapkan infrastruktur untuk menghadapi masa depan melalui jaringan inti berbasis cloud yang mendukung evolusi 5G.”

“Arsitektur berbasis cloud dari Mavenir memungkinkan RINA untuk berbagi infrastruktur inti yang kuat dan skalabel di seluruh jaringan mitra kami sekaligus mempertahankan independensi dan fleksibilitas bagi setiap operator,” ujar Allen Bennion, Direktur Operasional, RINA. “Melalui penerapan terbaru ini di Alaska, kami memperluas kemampuan tersebut lebih jauh lagi, yang memastikan redundansi dan performa yang optimal bagi anggota kami.”

“Solusi dan pendekatan kolaboratif Mavenir memungkinkan kami menghadirkan layanan 4G mutakhir, dan segera 5G, kepada pelanggan kami di Alaska, yang meningkatkan konektivitas sekaligus menciptakan peluang baru,” ujar Earl Hubb, Chief Executive Officer Bristol Bay Cellular.

Penerapan ini memajukan infrastruktur komunikasi modern dan aman di wilayah yang secara strategis penting, yang menggantikan sistem lama serta mengurangi ketergantungan pada vendor non-AS, sekaligus memungkinkan operator pedesaan untuk menghadirkan layanan suara dan data seluler yang andal pada skala besar.

Tentang RINA

RINA adalah penyedia layanan telekomunikasi nirkabel terkemuka, yang menawarkan berbagai solusi yang dirancang untuk mengoptimalkan performa jaringan dan memperluas konektivitas bagi penyedia layanan nirkabel di wilayah pedesaan. RINA yang berkantor pusat di Roosevelt, Utah, melayani pelanggan di seluruh Amerika Utara dengan berfokus pada keandalan, inovasi, dan layanan pelanggan.

Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kunjungi www.rinawireless.com

Tentang Bristol Bay Cellular

Bristol Bay Cellular Partnership (BBCP) berkomitmen untuk menghadirkan layanan komunikasi unggulan di seluruh wilayah Bristol Bay. Melalui kolaborasi strategis dengan para pemimpin industri seperti Mavenir dan RINA, kami mengembangkan teknologi canggih serta layanan pendukung yang memperkuat tenaga kerja regional kami dan memastikan masyarakat pedesaan di Bristol Bay dapat mengakses jaringan komunikasi berkualitas tinggi yang sama dan tersedia di seluruh negeri.

BBCP berkantor pusat di King Salmon, Alaska, dan bangga menjadi anggota dari Bristol Bay Communications Group, yang juga dikenal sebagai The Bristol Bay Telephone Cooperative Family of Companies, yang telah melayani komunitas anggotanya sejak bulan Desember 1974.

Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kunjungi: https://www.bristolbay.com

Tentang Mavenir:

Mavenir tengah membangun masa depan jaringan saat ini dengan solusi berteknologi AI dan berbasis cloud yang memiliki desain ramah lingkungan sehingga mampu meningkatkan kemampuan operator untuk mewujudkan manfaat 5G, serta mencapai jaringan yang cerdas, otomatis, dan dapat diprogram. Sebagai pelopor Open RAN dan disruptor industri yang sudah terbukti, solusi peraih penghargaan Mavenir menghadirkan otomatisasi dan monetisasi di seluruh jaringan seluler secara global dengan mempercepat transformasi jaringan perangkat lunak untuk lebih dari 300 Penyedia Layanan Komunikasi di lebih dari 120 negara yang melayani lebih dari 50% pelanggan di dunia. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.mavenir.com

