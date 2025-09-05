ブリストル・ベイ・セルラーとRINA、マヴェニアの技術でアラスカにクラウドネイティブ・コアネットワークを導入

テキサス州リチャードソン発 , Sept. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- クラウドネイティブ・ネットワークインフラプロバイダーであるマヴェニア (Mavenir) は本日、ブリストル・ベイ・セルラー (Bristol Bay Cellular) および地方独立ネットワークアライアンス (Rural Independent Network Alliance) (RINA) との合意を通じ、クラウドネイティブのパケットおよびボイスコアソリューションをアラスカに大幅拡張することを発表した。 この完全クラウドネイティブのモバイルコア導入により、米国でも最も遠隔地にある地域に高度な4G機能と、5Gスタンドアロン (SA) へのシームレスな進化経路がもたらされる。

この協業の一環として、アラスカ州アンカレッジに新たなキャリアグレードのクラウドネイティブ・コアプラットフォームが導入される。 このプラットフォームは、ブリストル・ベイ・セルラーを含む州内のRINAパートナー向けにローカライズされたモバイルトラフィックを処理する一方で、ユタ州での既存導入を補完しつつ、米国内の他のRINAメンバーネットワークに対する冗長コアとしても機能する。 完全な整合性と将来への対応力を確保するため、マヴェニアは2022年にRINA向けに導入されたユタ州のコアプラットフォームを最新バージョンへアップグレードし、両拠点にわたるシームレスな運用と統合管理を実現する。

IMS、VoLTE、VoWiFi、パケットコアなど、業界をリードするマヴェニアの5G対応ソリューションに基づく、完全にコンテナ化されたクラウドネイティブ・コアインフラは、拡張性とセキュリティを兼ね備えた現行の4Gサービスを支えるよう設計されており、RINAパートナーのニーズに応じて完全な5Gスタンドアロン (SA) 機能へとアップグレードすることが可能である。

マヴェニアのコアネットワーク部門プレジデントであるアショク・クンティア (Ashok Khuntia) は以下のように述べている。「今回の導入は、RINAとの強固で長年にわたる関係を反映するものであり、最先端のコアネットワークソリューションで地方通信事業者を支援するという共通のビジョンを再確認するものです。 RINAおよびブリストル・ベイのインフラを将来にわたって保護し、5Gの進化を支えるクラウドネイティブ・コアで支援できることを誇りに思います」。

また、RINAのオペレーションディレクターであるアレン・ベニオン (Allen Bennion) は以下のように述べている。「マヴェニアのクラウドネイティブ・アーキテクチャにより、RINAはパートナーネットワーク全体で堅牢かつ拡張性のあるコアインフラを共有しながら、各事業者ごとに独立性と柔軟性を維持することが可能になります。 アラスカでの今回の最新導入により、その能力をさらに拡張し、メンバーに対して冗長性とパフォーマンスを確保することができます」。

「マヴェニアのソリューションと協調的なアプローチにより、アラスカの顧客に最先端の4G、そして間もなく5Gサービスを提供でき、接続性を改善し、新たな機会を創出することができます」と、ブリストル・ベイ・セルラーのCEOであるアール・ハッブ (Earl Hubb) は述べている。

この導入は、戦略的に重要な地域において最新かつ安全な通信インフラを推進するものであり、レガシーシステムを置き換え、非米国系ベンダーへの依存を減らしつつ、地方通信事業者が信頼性の高いモバイル音声・データサービスを大規模に提供することを可能にする。

RINAについて

RINAはワイヤレス通信サービスの主要プロバイダーであり、地方のワイヤレス事業者向けにネットワーク性能を最適化し、接続性を拡大するために設計された幅広いソリューションを提供している。 ユタ州ルーズベルトに本社を置くRINAは、信頼性、イノベーション、顧客サービスに重点を置き、北米全域にサービスを提供している。

詳しくは、www.rinawireless.comを参照されたい。

ブリストル・ベイ・セルラーについて

ブリストル・ベイ・セルラー・パートナーシップ (Bristol Bay Cellular Partnership) (BBCP) は、ブリストル湾地域全体に優れた通信サービスを提供することに尽力している。 マヴェニアやRINAといった業界リーダーとの戦略的協業を通じて、地域の労働力を強化し、ブリストル湾の地方コミュニティが全米で利用可能なものと同等の高品質な通信ネットワークにアクセスできるようにする先進技術および支援サービスを開発している。

BBCPはアラスカ州キングサーモンに本社を置き、1974年12月以来地域社会にサービスを提供してきたブリストル・ベイ・コミュニケーションズ・グループ (Bristol Bay Communications Group) (ブリストル・ベイ・テレフォン・コーポラティブ・ファミリー・オブ・カンパニーズ (The Bristol Bay Telephone Cooperative Family of Companies) としても知られる) の一員であることを誇りとしている。

詳しくは、https://www.bristolbay.comを参照されたい。

マベニアについて

マベニアは、AIを導入したクラウドネイティブな環境配慮型ソリューションで現在のネットワークの未来を構築しており、通信事業者が5Gのメリットを享受し、インテリジェントで自動化されたプログラム可能なネットワークを構築できるよう支援している。 Open RANのパイオニアとして、そして実績ある業界の「革新者」としての同社の受賞歴もあるソリューションは、世界中のモバイルネットワークに自動化と収益化をもたらしており、世界の加入者の50%以上に相当する、120か国以上300社以上の通信事業者のソフトウェアネットワークのトランスフォーメーションを加速している。 詳しくは、www.mavenir.comを閲覧されたい。

マベニア広報担当者向け問い合わせ：

エマニュエラ・スピテリ (Emmanuela Spiteri)

PR@mavenir.com