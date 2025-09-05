브리스톨 베이 셀룰러 (Bristol Bay Cellular)와 RINA, Mavenir 솔루션에 기반한 알래스카 지역의 클라우드 네이티브 코어 네트워크 구축

텍사스주 리처드슨, Sept. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 클라우드 네이티브 네트워크 인프라 제공기업인 Mavenir는 브리스톨 베이 셀룰러 (Bristol Bay Cellular) 및 RINA (Rural Independent Network Alliance) 와의 협약을 통해 알래스카에서 클라우드 네이티브 패킷 및 보이스 코어 솔루션을 대폭 확장한다고 오늘 발표했다. 알래스카 지역에서의 완전 클라우드 네이티브 모바일 코어 구축은 미국에서 가장 외딴 지역 일부에 첨단 4G 기능과 5G 단독모드(SA)로의 원활한 진화 경로를 제공하는 셈이다.

이번 협력의 일환으로, 알래스카 앵커리지에 새로운 통신사급(cloud-native carrier-grade) 코어 플랫폼이 구축된다. 이 플랫폼은 브리스톨 베이 셀룰러(Bristol Bay Cellular)를 포함한 알래스카 내 RINA 파트너들의 현지 모바일 트래픽을 지원하는 동시에, 유타(Utah)에 구축된 기존 플랫폼을 보완하여 미국 전역의 다른 RINA 회원 네트워크를 위한 이중화 코어 역할을 수행한다. 또한 Mavenir는 2022년 RINA를 위해 처음 배치된 유타 기반 코어 플랫폼을 최신 버전으로 업그레이드해, 두 사이트 전반에서 원활한 운영과 통합 관리를 보장하고 미래 대비를 강화할 예정이다.

Mavenir의 업계 선도적 5G 지원 솔루션(IMS, VoLTE, VoWiFi, Packet Core 포함)을 기반으로 한 완전 컨테이너화된 클라우드 네이티브 코어 인프라는 현재 확장 가능하고 안전한 4G 서비스를 지원하도록 구축되었으며, RINA 파트너들의 필요에 따라 완전한 5G SA 기능으로 업그레이드될 수 있다.

Mavenir 코어 네트워크 사업부 사장인 Ashok Khuntia는 “이번 구축은 RINA와의 견고하고 오랜 파트너십을 반영하며, 최첨단 코어 네트워크 솔루션을 통해 농촌 지역 사업자를 지원하겠다는 공동의 비전을 확인하는 것”이라며 “우리는 RINA와 브리스톨 베이가 5G 진화를 지원하는 클라우드 네이티브 코어를 통해 인프라를 미래 지향적으로 전환하도록 지원하게 되어 자긍심을 느낀다”고 말했다.

RINA 운영 책임 이사인 Allen Bennion은 “Mavenir의 클라우드 네이티브 아키텍처는 RINA가 견고하고 확장 가능한 코어 인프라를 파트너 네트워크 전반에 공유하면서도 각 사업자가 독립성과 유연성을 유지할 수 있도록 한다”며, “이번 알래스카 신규 구축을 통해 이러한 능력을 더욱 확장하여, 회원사들에게 이중화와 고성능을 보장하게 됐다”고 밝혔다.

브리스톨 베이 셀룰러(Bristol Bay Cellular)의 CEO인 Earl Hubb는 “Mavenir의 솔루션과 협력적 접근 방식 덕분에 알래스카 고객들에게 최첨단 4G 서비스와 곧 5G 서비스까지 제공할 수 있게 되었으며, 이를 통해 연결성을 개선하고 새로운 기회를 창출하게 되었다”고 말했다.

이번 구축은 전략적으로 중요한 지역에서 현대적이고 안전한 통신 인프라를 발전시키는 것으로, 기존 레거시 시스템을 대체하고 비(非)미국 공급업체 의존도를 줄이는 한편, 농촌 이동통신 사업자들이 대규모로 신뢰할 수 있는 모바일 음성 및 데이터 서비스를 제공할 수 있도록 지원이 가능해졌다.

RINA 소개

RINA는 무선 통신 서비스 분야의 선도적인 기업으로 농촌지역 무선 사업자들을 대상으로 한 네트워크 성능 최적화와 연결성 확대를 위해 설계된 다양한 솔루션을 제공한다. 본사는 유타주 루즈벨트(Roosevelt)에 있으며, 신뢰성, 혁신, 고객 서비스에 중점을 두고 북미 전역의 고객들에게 서비스를 제공하고 있다.

자세한 내용은 www.rinawireless.com에서 확인할 수 있다.

Bristol Bay Cellular 소개

브리스톨 베이 셀룰러 파트너십(Bristol Bay Cellular Partnership, BBCP)은 브리스톨 베이 지역 전역에 우수한 통신 서비스 제공을 목표로 한다. Mavenir 및 RINA와 같은 업계 선도 기업과의 전략적 협력을 통해, BBCP는 첨단 기술과 지원 서비스를 개발하여 지역 인력을 강화하고, 브리스톨 베이 농촌 지역 사회가 전국적으로 제공되는 것과 동일한 고품질 통신 네트워크에 접근할 수 있도록 보장한다.

BBCP 본사는 알래스카 킹샐먼(King Salmon)에 위치하며, 1974년 12월부터 회원 커뮤니티를 지원해온 브리스톨 베이 커뮤니케이션 그룹(Bristol Bay Communications Group, 일명 Bristol Bay Telephone Cooperative Family of Companies)의 일원이다.

자세한 내용은 https://www.bristolbay.com에서 확인할 수 있다.

Mavenir소개

Mavenir는 클라우드 네이티브, AI 기반, 친환경 설계 솔루션으로 오늘날 네트워크의 미래를 만들어가며, 통신사업자들이 5G의 이점 실현과 지능형·자동화·프로그래머블 네트워크 구축을 가능하게 하고 있다. 오픈랜(Open RAN) 개척자이자 업계의 혁신자로서, Mavenir의 수상 경력에 빛나는 솔루션은 전 세계 이동통신망에서 자동화와 수익화를 실현하고 있으며, 120개국 이상에서 300여 개 통신 서비스 제공업체(CSP)의 소프트웨어 네트워크 전환 가속화를 지원하고 있다. 이들 CSP는 전 세계 가입자의 50% 이상을 서비스하고 있다. 보다 자세한 내용은 홈페이지 (www.mavenir.com)를 방문해 확인 가능합니다.

