Bristol Bay Cellular และ RINA เตรียมเปิดตัวเครือข่ายหลักแบบคลาวด์เนทีฟของอะแลสกาที่ขับเคลื่อนโดย Mavenir

ริชาร์ดสัน, เท็กซัส, Sept. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- วันนี้ Mavenir ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายแบบคลาวด์เนทีฟ ได้ประกาศขยายโซลูชัน Packet และ Voice Core แบบคลาวด์เนทีฟไปยังรัฐอะแลสกา ซึ่งเป็นการขยายครั้งสำคัญที่ดำเนินการผ่านข้อตกลงกับ Bristol Bay Cellular และ Rural Independent Network Alliance (RINA) การปรับใช้ที่สำคัญบนมือถือแบบคลาวด์เนทีฟเต็มรูปแบบในอะแลสกานี้จะมอบฟังก์ชัน 4G ขั้นสูงและเส้นทางวิวัฒนาการที่ราบรื่นสู่ 5G แบบสแตนด์อโลน (SA) ให้กับชุมชนห่างไกลที่สุดบางแห่งในสหรัฐอเมริกา
โดยส่วนหนึ่งของความร่วมมือครั้งนี้ จะมีการใช้งานแพลตฟอร์มหลักแบบคลาวด์เนทีฟในระดับผู้ให้บริการใหม่ในเมืองแองเคอเรจ รัฐอะแลสกา แพลตฟอร์มนี้จะรองรับการรับส่งข้อมูลบนมือถือในพื้นที่สำหรับพาร์ทเนอร์ RINA ในรัฐนี้ รวมทั้ง Bristol Bay Cellular ขณะเดียวกันก็จะทำหน้าที่เป็นแกนสำรองสำหรับเครือข่ายสมาชิก RINA อื่น ๆ ทั่วสหรัฐอเมริกา เพื่อเสริมการใช้งานปัจจุบันในยูทาห์ เพื่อช่วยให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องและพร้อมสำหรับอนาคต Mavenir จะอัปเกรดแพลตฟอร์มหลักที่อยู่ในยูทาห์ ซึ่งเดิมทีเป็นการใช้งานสำหรับ RINA ในปี 2022 ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด รับรองถึงการทำงานที่ราบรื่นและการจัดการแบบรวมศูนย์ในทั้งสองแห่ง
โครงสร้างพื้นฐานหลักแบบคลาวด์เนทีฟที่รวมทุกอย่างไว้ในแพ็กเกจเดียวอย่างสมบูรณ์ซึ่งใช้โซลูชันที่รองรับ 5G ชั้นนำของอุตสาหกรรมของ Mavenir รวมถึง IMS, VoLTE, VoWiFi และ Packet Core ได้รับการสร้างขึ้นเพื่อรองรับบริการ 4G ที่ปรับขนาดได้และปลอดภัยในปัจจุบัน และสามารถอัปเกรดเป็นฟังก์ชัน 5G SA เต็มรูปแบบตามที่พันธมิตร RINA ต้องการ
“การปรับใช้ครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งและยาวนานระหว่างเรากับ RINA ซึ่งยืนยันถึงวิสัยทัศน์ร่วมกันในการสนับสนุนผู้ให้บริการในพื้นที่ชนบทด้วยโซลูชันเครือข่ายหลักที่ล้ำสมัย” Ashok Khuntia ประธาน Core Networks ของ Mavenir กล่าว “เราภูมิใจที่ได้สนับสนุนทั้ง RINA และ Bristol Bay ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อมสำหรับอนาคตด้วยแกนหลักแบบคลาวด์เนทีฟที่รองรับวิวัฒนาการ 5G”
“สถาปัตยกรรมแบบคลาวด์เนทีฟของ Mavenir ช่วยให้ RINA สามารถแบ่งปันโครงสร้างพื้นฐานหลักที่แข็งแกร่งและปรับขนาดได้บนเครือข่ายพาร์ทเนอร์ของเรา ขณะเดียวกันก็รักษาไว้ซึ่งความเป็นอิสระและความยืดหยุ่นให้กับผู้ให้บริการแต่ละราย” Allen Bennion ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของ RINA กล่าว “การปรับใช้งานล่าสุดในอะแลสกานี้ ช่วยให้เราขยายขีดความสามารถนั้นให้กว้างยิ่งขึ้นไปอีก ทำให้มั่นใจได้ว่ามีความซ้ำซ้อนและประสิทธิภาพการทำงานเพื่อสมาชิกของเรา”
“โซลูชันและแนวทางการทำงานร่วมกันของ Mavenir ช่วยให้เราสามารถส่งมอบบริการ 4G ล้ำสมัยและเร็ว ๆ นี้จะมี 5G ให้บริการแก่ลูกค้าในอะแลสกา ช่วยปรับปรุงการเชื่อมต่อและสร้างโอกาสใหม่ ๆ” Earl Hubb ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Bristol Bay Cellular กล่าว
การปรับใช้ครั้งนี้จะช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารที่ทันสมัยและปลอดภัยในภูมิภาคที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ โดยจะแทนที่ระบบเดิมและลดการพึ่งพาผู้จำหน่ายที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ ขณะเดียวกันก็ช่วยให้ผู้ให้บริการในชนบทสามารถส่งมอบบริการเสียงและข้อมูลบนมือถือที่เชื่อถือได้ในระดับขนาดใหญ่
เกี่ยวกับ RINA
RINA เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านโทรคมนาคมไร้สาย โดยให้บริการโซลูชันหลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่ายและขยายการเชื่อมต่อสำหรับผู้ให้บริการไร้สายในพื้นที่ชนบท RINA มีสำนักงานใหญ่ในเมืองรูสเวลต์ รัฐยูทาห์ และให้บริการลูกค้าทั่วอเมริกาเหนือ โดยมุ่งเน้นที่ความน่าเชื่อถือ นวัตกรรม และการบริการลูกค้า
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.rinawireless.com
เกี่ยวกับ Bristol Bay Cellular
Bristol Bay Cellular Partnership (BBCP) มุ่งมั่นที่จะส่งมอบบริการการสื่อสารที่เหนือระดับทั่วทั้งภูมิภาคอ่าวบริสตอล ผ่านความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับผู้นำในอุตสาหกรรมอย่าง Mavenir และ RINA เราพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงและบริการสนับสนุนที่เสริมสร้างกำลังแรงงานในภูมิภาคของเรา ตลอดจนรับรองว่าชุมชนชนบทในอ่าวบริสตอลสามารถเข้าถึงเครือข่ายการสื่อสารคุณภาพสูงแบบเดียวกันกับที่มีอยู่ทั่วประเทศได้
BBCP มีสำนักงานใหญ่ในเมืองคิงแซลมอน รัฐอะแลสกา และเป็นสมาชิกผู้ภาคภูมิใจของ Bristol Bay Communications Group หรือที่รู้จักกันในชื่อ The Bristol Bay Telephone Cooperative Family of Companies ซึ่งให้บริการแก่ชุมชนสมาชิกมายาวนานนับตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 1974
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่: https://www.bristolbay.com
เกี่ยวกับ Mavenir:
Mavenir กำลังสร้างอนาคตของเครือข่ายในปัจจุบันด้วยโซลูชันระบบคลาวด์เนทีฟที่ใช้ AI ซึ่งได้รับการออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถใช้ประโยชน์จาก 5G และสร้างเครือข่ายอัจฉริยะด้วยระบบอัตโนมัติที่สามารถตั้งโปรแกรมได้ ในฐานะผู้ริเริ่ม Open RAN และผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว โซลูชันที่ได้รับรางวัลของ Mavenir กำลังส่งมอบระบบอัตโนมัติและการสร้างรายได้ผ่านเครือข่ายมือถือทั่วโลก โดยเร่งการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายซอฟต์แวร์สำหรับผู้ให้บริการด้านการสื่อสารมากกว่า 300 รายในกว่า 120 ประเทศ ซึ่งให้บริการแก่ผู้ใช้มากกว่าร้อยละ 50 ของประชากรโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.mavenir.com
ข้อมูลติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ Mavenir:
Emmanuela Spiteri
PR@mavenir.com