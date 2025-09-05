Bristol Bay Cellular 和 RINA 将携手推出由 Mavenir 支持的阿拉斯加云原生核心网络

理查森，德克萨斯州, Sept. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 云原生网络基础设施供应商 Mavenir 今天宣布通过与 Bristol Bay Cellular 和 Rural Independent Network Alliance (RINA) 达成协议，将其云原生分组核心网络和语音核心网络解决方案大幅拓展至阿拉斯加。 这一位于阿拉斯加的全云原生移动核心部署，为美国部分最偏远社区提供先进的 4G 功能，并为顺利升级至 5G 独立组网 (SA) 铺设路径。

作为此次合作的任务之一，全新的运营商级云原生核心平台将部署在阿拉斯加安克雷奇。 该平台将为阿拉斯加州的 RINA 合作伙伴（包括 Bristol Bay Cellular）提供本地化移动流量支持，同时作为美国其他 RINA 成员网络的冗余核心，补充完善犹他州现有的部署。 为确保全面协调并具备面向未来的能力，Mavenir 还将把最初于 2022 年为 RINA 部署的犹他州核心平台升级至最新版本，确保两个站点的顺畅运行及统一管理。

这一完全容器化的云原生核心基础设施基于 Mavenir 业界领先的 5G 就绪解决方案，包括 IMS、VoLTE、VoWiFi 和 Packet Core，旨在支持当前可扩展且安全的 4G 服务，并可根据 RINA 合作伙伴需求升级至完整的 5G SA 功能。

Mavenir 核心网络总裁 Ashok Khuntia 表示：“此次部署体现了我们与 RINA 长期稳固的合作关系，也印证了双方通过最先进核心网络解决方案支持农村运营商的共同愿景。 我们很荣幸能够支持 RINA 和 Bristol Bay，通过支持 5G 演进的云原生核心，保障其基础设施面向未来发展。”

RINA 运营总监 Allen Bennion 表示：“Mavenir 的云原生架构使 RINA 能够在合作伙伴网络间共享强大且可扩展的核心基础设施，同时保障每个运营商的独立性和灵活性。 通过在阿拉斯加的最新部署，我们进一步增强了这一能力，为成员保障冗余和性能。”

Bristol Bay Cellular 首席执行官 Earl Hubb 表示：“凭借 Mavenir 的解决方案及协作方式，我们能够为阿拉斯加的客户提供尖端 4G 服务及即将推出的 5G 服务，从而提升网络连接并创造新的机遇。”

此次部署在这一具有重要战略意义的地区推进现代化、安全的通信基础设施建设，取代传统系统，降低对非美国供应商的依赖，同时使农村运营商能够大规模提供可靠的移动语音和数据服务。

关于 RINA

RINA 是一家领先的无线电信服务提供商，提供多种解决方案，旨在优化网络性能并扩大农村无线服务供应商的网络连接能力。 RINA 总部位于犹他州罗斯福，为整个北美地区的客户提供服务，秉持可靠性、创新和卓越客户服务理念。

如需了解更多信息，请访问：www.rinawireless.com

关于 Bristol Bay Cellular

Bristol Bay Cellular Partnership (BBCP) 致力于为整个布里斯托湾地区提供卓越通信服务。 通过与 Mavenir 和 RINA 等行业领导者的战略合作，我们开发先进技术并提供配套服务，以强化本地区劳动力，同时确保布里斯托湾的农村社区能够享有全国同等水平的高品质通信网络。

BBCP 总部位于阿拉斯加州金萨蒙，很荣幸成为 Bristol Bay Communications Group（亦称 The Bristol Bay Telephone Cooperative Family of Companies）的一员。自 1974 年 12 月以来，该集团始终为成员社区提供服务。

如需了解更多信息，请访问：https://www.bristolbay.com

关于 Mavenir：

Mavenir 正在通过云原生、AI 驱动的解决方案构建未来网络，这些解决方案采用更加环保的设计，使运营商能够实现 5G 优势并构建智能化、自动化、可编程的网络。 作为 Open RAN 的先驱和公认的行业变革者，Mavenir 荣获大奖的解决方案正在全球范围内实现移动网络的自动化和变现，加速了 300 多家通信服务供应商在 120 多个国家/地区的软件网络转型，这些供应商为全球超过 50% 的用户提供服务。 如需了解更多信息，请访问 www.mavenir.com

