Bristol Bay Cellular 與 RINA 攜手在阿拉斯加推出由 Mavenir 驅動的雲端原生核心網絡

李察遜，德州, Sept. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 雲端原生網絡基礎設施供應商 Mavenir 今天宣佈，透過與 Bristol Bay Cellular 及 Rural Independent Network Alliance (RINA) 簽訂協議，將其雲端原生分組核心網及語音核心解決方案大幅擴展至阿拉斯加。 這項在阿拉斯加的全雲端原生流動核心網部署，為美國部分最偏遠的社區帶來先進 4G 功能及無縫演進至 5G 獨立組網 (SA) 的發展路徑。

此合作項目包括在阿拉斯加安克拉治部署全新的電訊級雲端原生核心平台。 此平台不僅為州內的 RINA 合作夥伴（包括 Bristol Bay Cellular）提供本地流動流量支援，更擔任美國其他 RINA 成員網絡的後備核心，與猶他州現有的部署相輔相成。 為了確保全面協調並為未來作好準備，Mavenir 亦將提升最初於 2022 年為 RINA 部署的猶他州核心平台，確保其升級至最新版本，使兩地站點能實現流暢無縫的操作及統一管理。

此全容器化雲端原生核心基礎設施建基於 Mavenir 領先業界的 5G 就緒解決方案，當中包括 IMS、VoLTE、VoWiFi 和分組核心，既能支援可擴展且安全穩妥的現行 4G 服務，亦可按 RINA 合作夥伴需求升級至完整 5G 獨立組網功能。

Mavenir 核心網絡總裁 Ashok Khuntia 說道：「此部署體現我們與 RINA 長久以來的強大合作關係，足證彼此擁有共同願景：透過尖端核心網絡解決方案支援鄉郊營運商。 我們很榮幸能夠協助 RINA 和 Bristol Bay，以支援 5G 演進的雲端原生核心技術，讓其基礎設施能夠滿足未來需要。」

RINA 營運總監 Allen Bennion 指出：「透過 Mavenir 的雲端原生架構，RINA 得以在合作夥伴網絡間共享可擴充的強大核心基礎設施，同時維持各營運商的獨立靈活運作。 藉著此次在阿拉斯加的最新部署，我們正大幅擴展此能力，為成員提供備援能力及高效性能。」

Bristol Bay Cellular 行政總裁 Earl Hubb 則表示：「有賴 Mavenir 的解決方案及合作模式，我們能為阿拉斯加客戶提供尖端 4G 及即將推出的 5G 服務，以提升連線質素並創造新機遇。」

此部署在策略要區推動現代化安全通訊基礎設施，取代傳統系統並減少依賴非美國供應商，同時使鄉郊營運商能夠大規模提供可靠的流動語音與數據服務。

關於 RNIA

RINA 是無線電訊服務的卓越供應商，提供廣泛多元的解決方案，專為完善鄉郊無線服務供應商的網絡性能及擴展連線能力而設。 RINA 總部位於猶他州羅斯福，為全北美客戶提供服務，穩定可靠、積極創新，致力提供優越的客戶服務。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.rinawireless.com

關於 Bristol Bay Cellular

Bristol Bay Cellular Partnership (BBCP) 致力在整個布里斯托灣區提供優越的通訊服務。 透過與 Mavenir 及 RINA 等業界領袖進行策略合作，我們拓展先進技術及支援服務，以鞏固地區的人力資源，並確保布里斯托灣的鄉郊社區能夠享有與全國相同的優質通訊網絡。

BBCP 總部坐落於阿拉斯加金薩爾蒙，是 Bristol Bay Communications Group（又稱為 The Bristol Bay Telephone Cooperative Family of Companies）的榮譽成員，該集團自 1974 年 12 月起一直為成員社區提供服務。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://www.bristolbay.com。

關於 Mavenir：

Mavenir 正在利用設計時即採用環保理念的雲端原生、AI 賦能的解決方案建構未來的網絡。這些方案使營運商得以發揮 5G 的優勢，實現智能、自動化及可編程的網絡。 作為 Open RAN 的先驅和久經考驗的行業顛覆者，Mavenir 屢獲殊榮的解決方案正在全球範圍內的流動網絡上實現自動化和商業化，為 120 多個國家的 300 多家通訊服務提供商加速軟件網絡轉型，這些提供商為全球超過 50% 的訂戶提供服務。 欲了解更多資訊，請瀏覽 www.mavenir.com

Mavenir 公關聯絡人：

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com