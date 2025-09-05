ハット8 (Hut 8)、取締役選任に関する投票結果を発表

マイアミ発, Sept. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 電力、デジタルインフラ、コンピューティングを統合したエネルギーインフラプラットフォームであり、ビットコインマイニングや高性能コンピューティングなど、エネルギー集約型の次世代ユースケースを推進しているハット8コーポレーション (Hut 8 Corp.)(NASDAQ | TSX: HUT)(「ハット8」または「同社」) は本日、2025年株主総会 (「総会」) で行われた投票結果を発表した。
2025年4月30日付の同社確定版委任状勧誘書に記載された8人の候補者全員が、次回の株主総会まで、あるいはそれ以前に辞任または解任されない限り、後任者が正式に選任または任命されるまでの期間、同社の取締役に選任された。 投票結果は以下の通り：
|候補者
|賛成票数
|総投票数
|ジョセフ・フリン (Joseph Flinn)
|46,451,582
|46,957,693
|アッシャー・ジェヌート (Asher Genoot)
|46,786,009
|46,962,642
|マイケル・ホー (Michael Ho)
|46,785,583
|46,958,891
|E・ スタンリー・オニール (E. Stanley O’Neal)
|42,508,955
|46,940,123
|カール・J・(リック)・リッカーツェン (Carl J. (Rick) Rickertsen)
|45,839,580
|46,955,648
|メイヨー・A・シャタック3世 (Mayo A. Shattuck III)
|45,566,533
|46,951,363
|ウィリアム・タイ (William Tai)
|42,667,059
|46,954,056
|エイミー・ウィルキンソン (Amy Wilkinson)
|39,326,194
|46,866,173
総会で投票されたすべての事項に関する最終的な投票結果は、フォーム8-Kとして米国証券取引委員会 (SEC) およびSEDAR+に提出されている。
ハット8について
ハット8は、電力、デジタルインフラ、コンピューティングを統合したエネルギーインフラプラットフォームであり、ビットコインのマイニングや高性能コンピューティングなど、次世代のエネルギー集約型ユースケースを推進している。 同社は、電力優先、イノベーション主導のアプローチで、現在および将来の画期的な技術を支える重要なインフラの開発、商業化、運用を行っている。 同社のプラットフォームは、米国およびカナダの15の施設で管理されている1,020メガワットのエネルギー容量を網羅している。これらは、アルバータ州、ニューヨーク州、テキサス州の5つのビットコインマイニング、ホスティング、およびマネージド・サービス施設のほか、ブリティッシュコロンビア州およびオンタリオ州の5つの高性能コンピューティングデータセンター、オンタリオ州の4つの発電施設、アルバータ州の1つの非稼働施設で構成されている。 詳細については、www.hut8.comにアクセスし、Xで@Hut8Corpをフォローされたい。
