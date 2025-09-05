ハット8 (Hut 8)、取締役選任に関する投票結果を発表

マイアミ発, Sept. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 電力、デジタルインフラ、コンピューティングを統合したエネルギーインフラプラットフォームであり、ビットコインマイニングや高性能コンピューティングなど、エネルギー集約型の次世代ユースケースを推進しているハット8コーポレーション (Hut 8 Corp.)(NASDAQ | TSX: HUT)(「ハット8」または「同社」) は本日、2025年株主総会 (「総会」) で行われた投票結果を発表した。

2025年4月30日付の同社確定版委任状勧誘書に記載された8人の候補者全員が、次回の株主総会まで、あるいはそれ以前に辞任または解任されない限り、後任者が正式に選任または任命されるまでの期間、同社の取締役に選任された。 投票結果は以下の通り：

候補者 賛成票数 総投票数 ジョセフ・フリン (Joseph Flinn) 46,451,582 46,957,693 アッシャー・ジェヌート (Asher Genoot) 46,786,009 46,962,642 マイケル・ホー (Michael Ho) 46,785,583 46,958,891 E・ スタンリー・オニール (E. Stanley O’Neal) 42,508,955 46,940,123 カール・J・(リック)・リッカーツェン (Carl J. (Rick) Rickertsen) 45,839,580 46,955,648 メイヨー・A・シャタック3世 (Mayo A. Shattuck III) 45,566,533 46,951,363 ウィリアム・タイ (William Tai) 42,667,059 46,954,056 エイミー・ウィルキンソン (Amy Wilkinson) 39,326,194 46,866,173



総会で投票されたすべての事項に関する最終的な投票結果は、フォーム8-Kとして米国証券取引委員会 (SEC) およびSEDAR+に提出されている。

ハット8について

ハット8は、電力、デジタルインフラ、コンピューティングを統合したエネルギーインフラプラットフォームであり、ビットコインのマイニングや高性能コンピューティングなど、次世代のエネルギー集約型ユースケースを推進している。 同社は、電力優先、イノベーション主導のアプローチで、現在および将来の画期的な技術を支える重要なインフラの開発、商業化、運用を行っている。 同社のプラットフォームは、米国およびカナダの15の施設で管理されている1,020メガワットのエネルギー容量を網羅している。これらは、アルバータ州、ニューヨーク州、テキサス州の5つのビットコインマイニング、ホスティング、およびマネージド・サービス施設のほか、ブリティッシュコロンビア州およびオンタリオ州の5つの高性能コンピューティングデータセンター、オンタリオ州の4つの発電施設、アルバータ州の1つの非稼働施設で構成されている。 詳細については、www.hut8.comにアクセスし、Xで@Hut8Corpをフォローされたい。

