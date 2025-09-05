Hagar hf.: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun - vika 36

Í viku 36 keyptu Hagar hf. 666.500 eigin hluti að kaupverði kr. 69.982.500 eins og hér segir:
|Dagsetning
|Tími
|Keyptir hlutir
|Viðskiptaverð
|Kaupverð (kr.)
|Eigin hlutir eftir viðskipti
|01/09/2025
|14:30
|229,000
|104.000
|23,816,000
|12,510,867
|03/09/2025
|15:18
|208,500
|105.000
|21,892,500
|12,719,367
|05/09/2025
|14:38
|229,000
|106.000
|24,274,000
|12,948,367
|666,500
|105.000
|69,982,500
|12,948,367
Er hér um að ræða tilkynningu um kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem hrint var í framkvæmd þann 12. ágúst 2025, sbr. tilkynningu til Kauphallar dags. 11. ágúst 2025.
Hagar hafa keypt samtals 3.872.500 hluti í félaginu sem samsvarar 3,81% af þeim eigin hlutum sem að hámarki verða keyptir samkvæmt núgildandi áætlun. Kaupverð hinna keyptu hluta nemur samtals 410.035.000 kr. sem samsvarar 82,01% af þeirri fjárhæð sem að hámarki verður keypt fyrir. Hagar eiga nú samtals 1,17% af heildarhlutafé félagsins sem er 1.106.428.863.
Samkvæmt endurkaupaáætluninni má heildarkaupverð ekki nema hærri fjárhæð en 500 milljónum króna, með þeim fyrirvara að ekki verði keyptir fleiri en 101.567.019 hlutir.
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar verður í samræmi við viðeigandi lög og reglugerðir, þ.m.t. lög nr. 2/1995 um hlutafélög, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 um markaðssvik (MAR) og framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/1052 sem hefur að geyma tæknilega skilmála varðandi endurkaupaáætlanir, sem hafa lagagildi hér á landi sbr. lög nr. 60/2021 um aðgerðir gegn markaðssvikum.
Nánari upplýsingar veitir Guðrún Eva Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri fjármálasviðs Haga hf., í síma 530-5500 eða á geg@hagar.is