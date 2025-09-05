INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Publication relative à des notifications de transparence

Mont-Saint-Guibert (Belgique), le 5 septembre 2025, 22:30h CET / 16:30h ET – Conformément à l'article 14 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, Nyxoah SA (Euronext Brussels/Nasdaq : NYXH) annonce qu’elle a reçu une notification de transparence comme détaillée ci-dessous.

Le 4 septembre 2025, Nyxoah a reçu une notification de transparence de Cochlear Limited et Cochlear Investments Pty Ltd suite à un franchissement de seuil passif. Sur la base de la notification, Cochlear Investments Pty Ltd détient 5.631.319 droits de vote, représentant 14,999% du nombre total des droits de vote en date du 29 aout 2025 (37.544.782).

La notification datée du 4 septembre 2025 contient les informations suivantes :

Motif de la notification : franchissement de seuil passif

: franchissement de seuil passif Notification par : une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle

: une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle Personnes tenues à la notification : Cochlear Limited (avec adresse à 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australie) Cochlear Investments Pty Ltd (avec adresse à 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australie)

: Date du dépassement de seuil : le 29 aout 2025

: le 29 aout 2025 Seuil franchi : 15%

: 15% Dénominateur : 37.544.782

: 37.544.782 Détails de la notification :





A) Droits de vote Notification précédente Après la transaction # droits de vote # droits de vote % de droits de vote Détenteurs de droits de vote Attachés à des titres Non liés à des titres Attachés à des titres Non liés à des titres Cochlear Limited 0 0 0 0,00% 0,00% Cochlear Investments Pty Ltd 3.947.617 5,631,319 0 15,00% 0,00% Sous-total 3.947.617 5,631,319 15,00% TOTAL 5,631,319 0 15,00% 0,00%

Chaine des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue : Cochlear Investments Pty Ltd est une filiale à 100 % de Cochlear Limited, société cotée à l’Australian Securities Exchange et sans actionnaire de contrôle.

: Cochlear Investments Pty Ltd est une filiale à 100 % de Cochlear Limited, société cotée à l’Australian Securities Exchange et sans actionnaire de contrôle. Information supplémentaire : Cette notification concerne le franchissement à la baisse du seuil de 15 % à la suite d'une diminution passive, la participation de Cochlear Investments Pty Ltd dans Nyxoah étant passée de 15,04 % à 14,999 % des droits de vote.

*

* *

Contact:

Nyxoah

John Landry, CFO

IR@nyxoah.com



Pièce jointe