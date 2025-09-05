Publication relative à des notifications de transparence

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Publication relative à des notifications de transparence

Mont-Saint-Guibert (Belgique), le 5 septembre 2025, 22:30h CET / 16:30h ET Conformément à l'article 14 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, Nyxoah SA (Euronext Brussels/Nasdaq : NYXH) annonce qu’elle a reçu une notification de transparence comme détaillée ci-dessous.

Le 4 septembre 2025, Nyxoah a reçu une notification de transparence de Cochlear Limited et Cochlear Investments Pty Ltd suite à un franchissement de seuil passif. Sur la base de la notification, Cochlear Investments Pty Ltd détient 5.631.319 droits de vote, représentant 14,999% du nombre total des droits de vote en date du 29 aout 2025 (37.544.782).

La notification datée du 4 septembre 2025 contient les informations suivantes :

  • Motif de la notification : franchissement de seuil passif
  • Notification par : une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle
  • Personnes tenues à la notification :
    • Cochlear Limited (avec adresse à 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australie)
    • Cochlear Investments Pty Ltd (avec adresse à 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australie)
  • Date du dépassement de seuil : le 29 aout 2025
  • Seuil franchi : 15%
  • Dénominateur : 37.544.782
  • Détails de la notification :

A) Droits de voteNotification précédenteAprès la transaction
 # droits de vote# droits de vote% de droits de vote
Détenteurs de droits de vote Attachés à des titresNon liés à des titresAttachés à des titresNon liés à des titres
Cochlear Limited0000,00%0,00%
Cochlear Investments Pty Ltd3.947.6175,631,319015,00%0,00%
Sous-total3.947.6175,631,319 15,00% 
 TOTAL5,631,319015,00%0,00%
  • Chaine des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue : Cochlear Investments Pty Ltd est une filiale à 100 % de Cochlear Limited, société cotée à l’Australian Securities Exchange et sans actionnaire de contrôle.
  • Information supplémentaire : Cette notification concerne le franchissement à la baisse du seuil de 15 % à la suite d'une diminution passive, la participation de Cochlear Investments Pty Ltd dans Nyxoah étant passée de 15,04 % à 14,999 % des droits de vote.

Contact:
Nyxoah
John Landry, CFO
IR@nyxoah.com

