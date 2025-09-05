INFORMATION RÉGLEMENTÉE
Publication relative à des notifications de transparence
Mont-Saint-Guibert (Belgique), le 5 septembre 2025, 22:30h CET / 16:30h ET – Conformément à l'article 14 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, Nyxoah SA (Euronext Brussels/Nasdaq : NYXH) annonce qu’elle a reçu une notification de transparence comme détaillée ci-dessous.
Le 4 septembre 2025, Nyxoah a reçu une notification de transparence de Cochlear Limited et Cochlear Investments Pty Ltd suite à un franchissement de seuil passif. Sur la base de la notification, Cochlear Investments Pty Ltd détient 5.631.319 droits de vote, représentant 14,999% du nombre total des droits de vote en date du 29 aout 2025 (37.544.782).
La notification datée du 4 septembre 2025 contient les informations suivantes :
- Motif de la notification : franchissement de seuil passif
- Notification par : une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle
- Personnes tenues à la notification :
- Cochlear Limited (avec adresse à 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australie)
- Cochlear Investments Pty Ltd (avec adresse à 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australie)
- Date du dépassement de seuil : le 29 aout 2025
- Seuil franchi : 15%
- Dénominateur : 37.544.782
- Détails de la notification :
|A) Droits de vote
|Notification précédente
|Après la transaction
|# droits de vote
|# droits de vote
|% de droits de vote
|Détenteurs de droits de vote
|Attachés à des titres
|Non liés à des titres
|Attachés à des titres
|Non liés à des titres
|Cochlear Limited
|0
|0
|0
|0,00%
|0,00%
|Cochlear Investments Pty Ltd
|3.947.617
|5,631,319
|0
|15,00%
|0,00%
|Sous-total
|3.947.617
|5,631,319
|15,00%
|TOTAL
|5,631,319
|0
|15,00%
|0,00%
- Chaine des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue : Cochlear Investments Pty Ltd est une filiale à 100 % de Cochlear Limited, société cotée à l’Australian Securities Exchange et sans actionnaire de contrôle.
- Information supplémentaire : Cette notification concerne le franchissement à la baisse du seuil de 15 % à la suite d'une diminution passive, la participation de Cochlear Investments Pty Ltd dans Nyxoah étant passée de 15,04 % à 14,999 % des droits de vote.
*
* *
Contact:
Nyxoah
John Landry, CFO
IR@nyxoah.com
Pièce jointe