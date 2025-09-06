Regreso a la creación de velas: ToAuto inspira a los creadores este septiembre

NUEVA YORK, Sept. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mientras se acerca la temporada navideña, la creación de velas se convierte una vez más en el centro de la creatividad, el bienestar y el crecimiento empresarial. Desde los regalos hechos a mano hasta la producción en pequeños lotes para mercados locales, la creatividad de velas está en auge en EE. UU. y Canadá. Para celebrar este impulso, ToAuto lanza su campaña #ToAutoMade "Regreso a la creación de velas", que se realizará del 3 al 23 de septiembre de 2025.

La campaña es una invitación abierta para creadores de velas de todo tipo—ya sean aficionados principiantes o propietarios de estudios con experiencia—para que compartan su trabajo, conecten con otros creadores y redescubran la alegría de crear arte. Incentivamos a los participantes a publicar sus creaciones de velas en las redes sociales con el hashtag #ToAutoMade, uniéndose a una comunidad en crecimiento que celebra la creatividad, la reforma y la alegría.

ToAuto, dedicada a rediseñar herramientas industriales desktop para la mesa de trabajo de los creadores, ha apoyado durante mucho tiempo a la comunidad de creación de velas. Su línea de fundidores de cera, que va de 1.5L a 30L, fue diseñada específicamente para creadores de velas, haciendo que la producción sea más rápida, fluida y agradable. Como dijo un creador: "Este fundidor contiene mucha cera, se derrite rápidamente y se vierte directamente en los frascos. Transformó completamente mi negocio de velas".

Más allá de las herramientas, ToAuto enfatiza el impacto comunitario. A través de su programa "ToAuto That Matter", la marca ha patrocinado directamente a más de 119 creadores en todo el mundo y ha auspiciado 10 talleres comunitarios, empoderando a personas y grupos para crear sin importar las barreras financieras o personales. Un participante comentó: “Gracias por no solo entregar herramientas, sino por cumplir sueños reales. ToAuto tocó mi corazón hoy". Esta combinación de herramientas profesionales y soporte centrado en las personas convierte a ToAuto en algo más que una empresa de productos: es un socio en la creatividad.

La campaña Regreso a la creación de velas se basa en este espíritu, y programada perfectamente para la temporada navideña, cuando la demanda de velas es más alta. Refleja una tendencia más amplia: los consumidores de hoy valoran productos personalizados y hechos a mano que tengan significado. Para los creadores, es una oportunidad para crear con alegría, así como para hacer crecer sus pequeños negocios, emprendimientos secundarios o simplemente reconectar con el ritual relajante de la creación de velas.

ToAuto, que es una marca bajo Shenzhen Fast To Buy Commerce Co., Ltd., invita a todos, aficionados, emprendedores y comunidades por igual, a formar parte de este movimiento. Del 3 al 23 de septiembre, enciende una nueva chispa en tu creatividad, comparte tus velas con el mundo y únete a la ola global de creadores que dan forma al futuro de la creatividad de velas.

Para más información visite: www.toautomelters.com

Compra en Amazon: www.amazon.com/shops/TOAUTOOfficialUS

Síguenos en Instagram: @toautotool

Contacto de prensa:

Shelly Lee

Email: media@toautotool.com

Sitio web: www.toautomelters.com