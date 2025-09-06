SIAD fortalece su presencia en ingeniería en las Américas con una nueva oficina en The Woodlands, Texas

THE WOODLANDS, Texas, Sept. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SIAD Americas LLC, una subsidiaria de propiedad integral de The SIAD Group, celebró hoy la inauguración de su nueva oficina en The Woodlands, Texas. Este hito marca otro paso en la expansión continua de SIAD de su negocio de equipos de ingeniería en las Américas y posiciona fuertemente a la empresa para atender a los clientes en toda la región con soluciones avanzadas, que incluyen unidades de separación de aire, LNG a pequeña escala, plantas de CO 2 y compresores alternativos de gas de proceso.

La ceremonia contó con la asistencia de altos directivos del SIAD. Bernardo Sestini, presidente y director ejecutivo de The SIAD Group, y Paolo Ferrario, director administrativo de SIAD Macchine Impianti S.p.A., se unieron al equipo de liderazgo global de equipos de ingeniería de SIAD para celebrar la ocasión. Entre los invitados especiales estuvieron Mauro Lorenzini, cónsul general de Italia en Houston; Filippo Fusaro, comisionado de comercio de la Comisión Italiana de Comercio en Houston; Alessia Paolicchi, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Italia-Estados Unidos de Texas; y la Dra. Yolanda López, directora de desarrollo económico de The Woodlands. Su participación destacó tanto los fuertes lazos comerciales y culturales entre Italia y Estados Unidos como el apoyo de la comunidad local.

"Como empresa global con cerca de un siglo de excelencia en ingeniería, nos enorgullece fortalecer nuestra presencia de ingeniería en Texas, un centro de energía y crecimiento industrial", dijo Sestini. "Con esta nueva sede, reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer tecnología innovadora y experiencia en ingeniería a los clientes en todo el dinámico mercado de las Américas, al tiempo que construimos asociaciones aún más sólidas".

Fundado en 1927 en Bérgamo, Italia, el Grupo SIAD es un líder mundial en los sectores de gases industriales, ingeniería y atención médica. Hoy, con operaciones en más de 20 países, SIAD combina su orgullosa herencia de innovación con un firme compromiso con la seguridad, la sostenibilidad y el éxito de sus clientes a largo plazo.

SIAD Americas LLC es la subsidiaria operativa para las Américas de SIAD Macchine Impianti S.p.A., la subsidiaria de ingeniería del Grupo SIAD (SIAD S.p.A.). SIAD es una empresa familiar de gases industriales e ingeniería con operaciones en todo el mundo, establecida en 1927, con sede en Bérgamo, Italia, y con $ 1.1 mil millones en ingresos anuales y 2,278 empleados. SIAD es un proveedor global líder de equipos de ingeniería, incluyendo unidades de separación de aire (ASU), licuefactores de gas natural (LNG), plantas de captura y licuefacción de CO 2 , sistemas de mejora de biogás, sistemas de combustión y compresores alternativos de gas de proceso, incluyendo, API 618, así como aire libre de aceite, hidrógeno y oxígeno. SIAD ha suministrado más de 500 plantas de ASU, 300 plantas de captura y licuefacción de CO 2 y más de 5,000 compresores alternativos de gas a clientes de todo el mundo.

