Lygos Clinic führt VIP-All-inclusive-Pakete für internationalen Zahntourismus ein

Die Lygos Clinic, ein führendes zahnmedizinisches Zentrum in Istanbul, hat offiziell ihre neuen VIP-All-inclusive-Pakete für Zahntourismus eingeführt, die auf die weltweit steigende Nachfrage nach hochwertiger und zugleich erschwinglicher ästhetischer Zahnmedizin zugeschnitten sind. Dieser strategische Schritt verbessert nicht nur das Erlebnis für internationale Patientinnen und Patienten, sondern stärkt auch die Position der Türkei als weltweit führendes Reiseziel für Zahnbehandlungen.

Türkei: ein globales Zentrum für Zahntourismus

Die Türkei dominiert weiterhin den globalen Gesundheitstourismus. Allein im Jahr 2024 begrüßte das Land über 1,2 Millionen Gesundheitstouristinnen und -touristen, wobei die Zahlen jedes Jahr stetig steigen. Laut dem Global Wellness Institute wächst der türkische Gesundheitstourismussektor jährlich um 10–15 % angetrieben durch seine einzigartige Mischung aus hochwertiger Versorgung, modernster Technologie und kostengünstigen Behandlungen, die oft 50–70 % günstiger sind als in westlichen Ländern.

Das Erlebnis in der Lygos Clinic: Innovation trifft auf Eleganz

Die Lygos Clinic ist bekannt für ihre Expertise bei Hollywood-Smile-Transformationen, Implantatbehandlungen und Laminat-Veneer-Anwendungen. Die neu eingeführten VIP-Pakete bieten ein nahtloses Rundumerlebnis, das fortschrittliche Zahnästhetik mit luxuriöser Gastfreundschaft verbindet.

Zu den Highlights gehören:

Digital Smile Design (DSD) : Patientinnen und Patienten können vor Behandlungsbeginn anhand von 3D-Simulationen ihr zukünftiges Lächeln vorab betrachten.

: Patientinnen und Patienten können vor Behandlungsbeginn anhand von 3D-Simulationen ihr zukünftiges Lächeln vorab betrachten. Präzision am selben Tag : Die CAD/CAM-Technologie ermöglicht die Herstellung von Kronen und Veneers am selben Tag, wodurch Wartezeiten minimiert werden.

: Die CAD/CAM-Technologie ermöglicht die Herstellung von Kronen und Veneers am selben Tag, wodurch Wartezeiten minimiert werden. Expertenteam: Unter der Leitung von Dr. Betül Türkhan liefert das Team für ästhetische Zahnmedizin der Klinik natürliche, lang anhaltende Ergebnisse, die auf jede Patientin und jeden Patienten individuell zugeschnitten sind.



„Unsere internationalen Patientinnen und Patienten wünschen sich nicht nur ein neues Lächeln, sondern auch Selbstvertrauen, Komfort und Sicherheit“, so Sinan Özer, Gründer der Lygos Clinic. „Mit unseren VIP-Paketen erhalten sie eine erstklassige Betreuung und können gleichzeitig die Schönheit und Kultur Istanbuls genießen.“

Inhalte des VIP-All-inclusive-Pakets

Jedes Paket ist auf Transparenz und Komfort ausgelegt und umfasst:

Leistung Beschreibung Luxuriöser Transfer und Aufenthalt Private Transfers zwischen Flughafen, Hotel und Klinik sowie Unterbringung in 4- oder 5-Sterne-Hotels Mehrsprachiger Concierge Koordinatoren*innen für die Patientenbetreuung, rund um die Uhr verfügbar, mit fließenden Sprachkenntnissen in Englisch, Deutsch, Arabisch, Niederländisch, Französisch und Spanisch. Umfassende Nachsorge Online-Konsultationen nach der Behandlung und langfristige Betreuung Private Istanbul-Touren Exklusive Stadtrundfahrten, einschließlich Bosporus, historischer Halbinsel, Gourmetküche und Einkaufserlebnissen. Komplettpaket für Patientinnen und Patienten Ein vollständiger Reiseplan von A bis Z, der Flüge, Hotelaufenthalte, Behandlungen und Transfers umfasst. Persönliche Gesundheitsberatung Eine feste Ansprechperson, die Sie während der gesamten Behandlung begleitet und alle Ihre Fragen beantwortet.

Mehr als nur Zahnmedizin: Entdecken Sie Istanbul

Die Patientinnen und Patienten erhalten mehr als nur ein neues Lächeln – sie erleben die Magie Istanbuls. Von historischen Sehenswürdigkeiten bis hin zu einer lebendigen Küche bietet die Stadt eine reiche kulturelle Kulisse, die ihre Gesundheitsreise bereichert.

Buchen Sie noch heute Ihr kostenloses Beratungsgespräch

Die Lygos Clinic lädt internationale Patientinnen und Patienten ein, ihre VIP-Pakete zu entdecken und ihre Reise zu einem selbstbewussten, strahlenden Lächeln zu beginnen.

Website: www.lygosclinic.com

E-Mail: info@lygosclinic.com

Telefon: +90 (530) 768 61 91

Medienkontakt: Murat Sargaskar, International Media Relations

