Lygos Clinic lance des forfaits VIP tout compris pour le tourisme dentaire à destination des patients internationaux

ISTANBUL, 06 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lygos Clinic, centre dentaire de premier plan à Istanbul, a officiellement lancé ses nouveaux forfaits VIP tout compris de tourisme dentaire, conçus pour répondre à la demande mondiale croissante en dentisterie esthétique haut de gamme et abordable. Cette initiative stratégique améliore non seulement l’expérience des patients internationaux, mais renforce également la position de la Turquie comme destination de classe mondiale pour les soins dentaires.

La Turquie : une puissance mondiale du tourisme dentaire

La Turquie continue de dominer le paysage mondial du tourisme médical. Rien qu’en 2024, le pays a accueilli plus de 1,2 million de touristes pour des soins de santé, un chiffre en constante augmentation chaque année. Selon le Global Wellness Institute, le secteur du tourisme médical en Turquie croît à un rythme annuel de 10 à 15 %, porté par une combinaison unique de soins de haute qualité, de technologies de pointe et de traitements rentables, souvent 50 à 70 % moins chers que dans les pays occidentaux.

L’expérience Lygos Clinic : l’innovation au service de l’élégance

Lygos Clinic est réputée pour son expertise dans les transformations Hollywood Smile, les traitements implantaires et les applications de facettes en céramique (Laminate Veneers). Les nouveaux forfaits VIP offrent une expérience fluide et complète, alliant esthétique dentaire avancée et hospitalité de luxe.

Parmi les points forts, citons :

Digital Smile Design (DSD) : les patients peuvent prévisualiser leur futur sourire grâce à des simulations 3D avant le début du traitement.

: les patients peuvent prévisualiser leur futur sourire grâce à des simulations 3D avant le début du traitement. Précision en un jour : la technologie CAD/CAM permet la fabrication de couronnes et de facettes le jour même, réduisant ainsi les délais d’attente.

: la technologie CAD/CAM permet la fabrication de couronnes et de facettes le jour même, réduisant ainsi les délais d’attente. Équipe d’experts : sous la direction de la Dr. Betül Türkhan, l’équipe spécialisée en dentisterie esthétique propose des résultats naturels et durables, adaptés à chaque patient.



« Nos patients internationaux ne recherchent pas seulement un nouveau sourire — ils recherchent la confiance, le confort et la sérénité », a déclaré Sinan Özer, fondateur de Lygos Clinic. « Avec nos forfaits VIP, ils bénéficient de soins de classe mondiale tout en profitant de la beauté et de la culture d’Istanbul. »

Ce que comprend le forfait VIP tout compris

Conçus pour offrir transparence et confort, ces forfaits incluent :

Prestation Description Transferts et séjour de luxe Transferts privés aéroport-hôtel-clinique et hébergement en hôtels 4 ou 5 étoiles Conciergerie multilingue Coordinateur patient disponible 24 h/24 7 j/7, parlant anglais, allemand, néerlandais, français, espagnol et arabe Suivi complet Consultations en ligne après traitement et accompagnement à long terme Visites privées d’Istanbul Circuits exclusifs incluant le Bosphore, la péninsule historique, la gastronomie et le shopping Programme patient tout inclus Plan de voyage de A à Z couvrant vols, hébergement, traitements et transferts Consultant santé personnel Consultant santé dédié durant tout le séjour, disponible pour répondre à toutes les questions

Bien plus que de la dentisterie : découvrez Istanbul

Les patients ne bénéficient pas seulement d’une métamorphose du sourire, ils découvrent également la magie d’Istanbul. Des monuments historiques à la cuisine variée, la ville offre un cadre culturel riche pour accompagner leur parcours santé.

Réservez dès aujourd’hui votre consultation gratuite

Lygos Clinic invite les patients internationaux à découvrir ses forfaits VIP et à commencer leur voyage vers un sourire éclatant et confiant.

Site Internet : www.lygosclinic.com

E-mail : info@lygosclinic.com

Téléphone : +90 (530) 768 61 91

Contact médias : Murat Sargaskar, Relations Médias Internationales

