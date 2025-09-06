התראה על מועד אחרון לתביעה נגד EASTERLY: רוזן, יועץ למשקיעים מהימן, מעודד את משקיעי Easterly ROCMuni High Income Municipal Bond Fund f/k/a Principal Street High Income Municipal Fund להבטיח ייעוץ לפני המועד האחרון החשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך - RMJAX, RMHVX, RMHIX

ניו יורק, Sept. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

מדוע: משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי דין בינלאומי העוסק בזכויות משקיעים, מזכיר לרוכשים את מניות קרן האג"ח העירונית Easterly ROCMuni High Income f/k/a Principal Street High Income Municipal Fund ("הקרן") (סימול: RMJAX, RMHVX, RMHIX), בין התאריכים 5 במאי 2023 עד 12 ביוני 2025 ("התקופה הייצוגית"), את המועד האחרון החשוב של 22 בספטמבר 2025 להגשת תביעה ייצוגית בניירות ערך.

מה החשיבות: אם רכשתם קרנות נאמנות של קרן אג"ח עירונית להכנסה גבוהה של ROCMuni (Easterly ROCMuni High Income Municipal Bond Fund ) במהלך התקופה הייצוגית, ייתכן שאתם זכאים לפיצוי ללא דמי השתתפות עצמית, או עלויות מכוח הסדר תשלום מותנה.

מה הלאה: בכדי להצטרף לתביעה הייצוגית נגד Easterly ROCMuni High Income Municipal Bond Fund, או למידע אודות התביעה הייצוגית היכנסו אל: https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=42371, או צרו קשר עם עו"ד פיליפ קים (Phillip Kim), במספר החינמי 866-767-3653, או בדוא"ל: case@rosenlegal.com . כבר הוגשה תביעה ייצוגית. אם ברצונכם לשמש כתובע המרכזי, עליכם לעתור לבית המשפט עד ולא יאוחר מתאריך 22 בספטמבר 2025. תובע מרכזי הוא גורם מייצג, הפועל בשמם של כל השותפים לתביעה בכל הנוגע לניהול ההתדיינות המשפטית.

למה משרד רוזן עורכי דין: אנו מעודדים את המשקיעים לבחור עורך דין ראוי, בעל עבר של הצלחות מובילות. לעיתים קרובות, משרדי עורכי דין המוציאים הודעות חסרים ניסיון דומה, משאבים, או הכרת עמיתים משמעותית. רבים ממשרדים אלה אינם מטפלים בפועל בתביעות ייצוגיות בניירות ערך, אלא רק מתווכים המפנים לקוחות או שותפים עם משרדי עורכי דין המתדיינים בפועל על התיקים. היו נבונים בבחירת עורך דין. משרד עורכי הדין רוזן מייצג משקיעים ברחבי העולם, תוך ריכוז עיסוקו בתביעות ייצוגיות בניירות ערך ובליטיגציה נגזרת של בעלי מניות. משרד עורכי הדין רוזן השיג את הסדר התביעה הייצוגית הגדול ביותר אי פעם בניירות ערך נגד חברה סינית. משרד רוזן עורכי דין מדורג במקום הראשון על ידי ISS שרותי תביעה ייצוגית, בגין מספר יישובי תביעות ייצוגיות בשנת 2017. המשרד מדורג בין ארבעת הראשונים מדי שנה מאז שנת 2013, והחזיר מאות מיליוני דולרים למשקיעים. בשנת 2019 לבדה משרד עורכי הדין החזיר מעל 438 מיליון דולרים למשקיעים. בשנת 2020, השותף המייסד לורנס רוזן הוכרז על ידי חברת law360 כ"ענק לשכת התביעות הייצוגיות". רבים מעורכי הדין במשרד זה מוכרים על ידי הביטאונים Lawdragon, Super Lawyers.

במה מדובר: על פי התביעה, לאורך כל תקופת התביעה הייצוגית, הנתבעים הצהירו הצהרות כוזבות ו/או מטעות ו/או לא גילו כי: (1) הקרן סימנה את נכסי הפורטפוליו שלה בשווי של עשרות מיליוני דולרים במחירים מנופחים באופן מלאכותי שלא שיקפו באופן סביר את השווי ההוגן של אותם נכסים; (2) הקרן יישמה מתודולוגיית תמחור והערכת שווי פגומה מיסודה אשר ניפחה באופן שיטתי את הערך הנכסי הנקי של הקרן ("NAV") ואת הערכות השווי של נכסים בודדים; (3) הקרן הושקעה בנכסים לא נזילים יותר ממה שנחשף בחומרי ההנפקה שלה; (4) נכסי הקרן היו בקורלציה הדוקה יותר ופחות מגוונים מכפי שנחשף בחומרי ההנפקה שלה; (5) כתוצאה מכך, ה-NAV למניה, הערכות השווי של הנכסים הבודדים והביצועים ההיסטוריים של הקרן היו מוגזמים באופן מהותי; ו-(6) כתוצאה מכך, הקרן הייתה נתונה לסיכון מהותי שלא פורסם לקריסה פתאומית במחיר מניות הקרן.

כדי להצטרף לתביעה הייצוגית נגד Easterly ROCMuni High Income Municipal Bond Fund, היכנסו ל- https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=42371 או צרו קשר עם עו"ד פיליפ קים, במספר החינמי 866-767-3653, או בדוא"ל case@rosenlegal.com לקבלת מידע על התביעה הייצוגית.

אף מחלקה לא אושרה. עד שהדבר יקרה, אינכם מיוצגים על ידי גורם מייעץ, אלא אם סיכמתם עם גורם כזה. באפשרותכם לבחור גורם מייעץ מטעמכם. כמו כן, ביכולתכם להישאר חבר סמוי ולא לעשות דבר בשלב זה. יכולתו של משקיע להיות שותף להתאוששות עתידית פוטנציאלית אינה תלויה בשירותו כתובע מרכזי.

פרסומי עורכי דין: תוצאות קודמות אינן מבטיחות תוצאה דומה.

