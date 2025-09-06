iFLYTEK bringt bahnbrechendes AINOTE Air 2 E-Ink-Tablet mit KI-Unterstützung in ganz Europa auf den Markt und revolutioniert damit die Produktivität

FRANKFURT, Deutschland, Sept. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iFLYTEK, ein weltweit führender Anbieter von KI- und Sprachtechnologielösungen, hat heute die Markteinführung seines lang erwarteten AINOTE Air 2 in Europa bekanntgegeben. Dieses revolutionäre E-Ink-Tablet mit KI-Unterstützung wird die Produktivität von Fachleuten und Studierenden verändern, wenn es am 5. September 2025 im Rahmen einer gemeinsamen Marketing- und Vertriebs­partnerschaft mit dem führenden Online-Händler Joybuy auf den Markt kommt.

Definition neuer Grenzen für das Erstellen von Notizen

Das AINOTE Air 2 geht weit über herkömmliche Notizbücher hinaus und ist ein All-in-One-Produktivitätswunder. Es integriert nahtlos Sprachaufzeichnung, einen fortschrittlichen KI-Meeting-Assistenten, Aufgabenverwaltung und ein überragendes Schreibgefühl und verändert damit grundlegend, wie Nutzerinnen und Nutzer ihre Ideen festhalten, organisieren und mit ihnen interagieren. Das Gerät wurde speziell für den europäischen Markt entwickelt und bietet nun eine vollständige Systemlokalisierung für Englisch, Deutsch und Spanisch, einschließlich Menüs, Einstellungen, Transkription und Übersetzung.

„iFLYTEK hat es sich zur Aufgabe gemacht, mithilfe modernster KI reale Herausforderungen zu lösen und die menschliche Kommunikation zu verbessern“, so der Marketing Director von iFLYTEK AINOTE. „Das AINOTE Air 2 ist ein Beispiel für unsere Mission, Technologie sinnvoll in den Alltag zu integrieren und greifbare Vorteile zu bieten, die die Produktivität neu definieren. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Joybuy, um diese Innovation direkt den europäischen Nutzerinnen und Nutzern zugänglich zu machen.“

Wichtige Funktionen, die die Revolution vorantreiben:

Nahtlose, hochpräzise Speech-to-Text-Umwandlung in 15 Sprachen: Erleben Sie Echtzeit-Transkription mit außergewöhnlicher Genauigkeit. Ideal für mehrsprachige Meetings und globale Zusammenarbeit, mit Unterstützung für Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Russisch, Ungarisch und 9 weitere wichtige Sprachen.

KI-gestützte Meeting-Zusammenfassungen: Konzentrieren Sie sich auf die Besprechung, nicht auf hektisches Notieren. Der KI-Assistent erstellt automatisch prägnante Zusammenfassungen, erfasst wichtige Erkenntnisse und To-dos und unterscheidet dabei intelligent zwischen den Sprechern.

Authentisches Schreibgefühl wie auf Papier: Entfesseln Sie Ihre Kreativität und Produktivität auf dem großzügigen 8,2-Zoll-HD-E-Ink-Bildschirm. Das natürliche Schreibgefühl ahmt das Schreiben auf Papier nach, reduziert die Belastung der Augen und fördert den Ideenfluss.

Europäische Lokalisierung: Vollständige Unterstützung der Systemschnittstelle für Englisch, Deutsch und Spanisch, wodurch eine intuitive Navigation und Bedienung für Nutzerinnen und Nutzer in den wichtigsten europäischen Märkten gewährleistet ist.

Entwickelt für Spitzenleistung:

Professionelle Effizienz: Das AINOTE Air 2 ist das ultimative Werkzeug für multinationale Führungskräfte, Berater und Manager. Es optimiert die Aufzeichnung und Organisation komplexer, mehrsprachiger Informationen und macht Meetings und die Erfassung von Wissen deutlich effizienter.

Akademische Exzellenz: Studierende und Lehrende werden es als unverzichtbar empfinden, um Vorlesungen zu erfassen, Klassendiskussionen aufzuzeichnen und Forschungsnotizen mit beispielloser Geschwindigkeit und Leichtigkeit zu strukturieren, was das Lernen und den akademischen Arbeitsablauf beschleunigt.

Produktlink: https://www.joybuy.com/dp/10295039