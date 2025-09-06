iFLYTEK lance la tablette E-Ink révolutionnaire AINOTE Air 2 alimentée par l’IA dans toute l’Europe, révolutionnant ainsi la productivité

FRANCFORT, Allemagne, 06 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iFLYTEK, leader mondial des solutions d’intelligence artificielle (IA) et de technologies linguistiques, a annoncé aujourd’hui le lancement européen de sa très attendue AINOTE Air 2. Cette tablette E-Ink révolutionnaire, alimentée par l’IA, promet de transformer la productivité des professionnels et des étudiants. Elle sera disponible dès le 5 septembre 2025 grâce à un partenariat stratégique de commercialisation et de distribution avec le grand détaillant en ligne Joybuy.

Redéfinir les limites de la prise de notes

Bien plus qu’un simple carnet numérique, l’AINOTE Air 2 est une véritable plateforme de productivité tout-en-un. Elle intègre de manière fluide l’enregistrement vocal, un assistant intelligent pour les réunions, la gestion des tâches et une expérience d’écriture de haut niveau. Elle change radicalement la manière dont les utilisateurs capturent, organisent et interagissent avec leurs idées. Conçue pour le marché européen, elle propose désormais une localisation complète en anglais, allemand et espagnol, incluant menus, paramètres, transcription et traduction.

« iFLYTEK s’engage à exploiter les technologies d’IA les plus avancées pour relever des défis concrets et améliorer la communication humaine », a déclaré le directeur marketing d’iFLYTEK AINOTE. « L’AINOTE Air 2 illustre parfaitement notre mission : intégrer la technologie de façon pertinente dans la vie quotidienne et offrir des bénéfices concrets qui redéfinissent la productivité. Nous sommes ravis de collaborer avec Joybuy pour mettre cette innovation directement entre les mains des utilisateurs européens. »

Des fonctionnalités clés qui changent la donne :

Transcription vocale fluide et ultra-précise en 15 langues : profitez d’une transcription en temps réel d’une grande fiabilité. Cette solution est idéale pour les réunions multilingues et la collaboration internationale, avec prise en charge de l’anglais, de l’allemand, de l’espagnol, du français, du russe, du hongrois et de neuf autres langues majeures.

Comptes rendus de réunion générés par l’IA : concentrez-vous sur la discussion sans vous soucier de la prise de notes. L’assistant IA génère automatiquement des résumés concis, mettant en avant les points clés et les actions à entreprendre, tout en distinguant intelligemment les différents intervenants.

Une expérience d’écriture authentique, proche du papier : libérez votre créativité sur un écran E-Ink HD de 8,2 pouces. Sa sensation naturelle imite celle du papier, réduit la fatigue visuelle et favorise le flux des idées.

Localisation européenne : interface système intégralement disponible en anglais, allemand et espagnol pour une navigation intuitive sur les principaux marchés européens.

Conçue pour des performances optimales :

Efficacité professionnelle : l’AINOTE Air 2 est l’outil idéal pour les dirigeants internationaux, consultants et cadres. Elle simplifie l’enregistrement et l’organisation d’informations complexes et multilingues, rendant les réunions et la gestion des connaissances bien plus efficaces.

Excellence académique : étudiants et enseignants y trouveront un allié indispensable pour capturer des cours, enregistrer des discussions et organiser leurs notes de recherche avec une rapidité et une simplicité inédites, accélérant ainsi l’apprentissage et la productivité académique.

Lien produit : https://www.joybuy.com/dp/10295039