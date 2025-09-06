iFLYTEK lanza AINOTE Air 2 en Europa: una nueva definición de la productividad con tecnología de tinta electrónica basada en IA

FRÁNCFORT, Alemania, Sept. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iFLYTEK ha anunciado hoy el lanzamiento en el mercado europeo de su última tablet de tinta electrónica (E-Ink), AINOTE Air 2, a través de una campaña de marketing conjunta con Joybuy.

Con este lanzamiento, Air 2 introduce interfaces de sistema en alemán y español, lo que permite a los usuarios nativos navegar por funciones como la transcripción y la traducción de forma más fluida. Aunque todavía no incluye todos los idiomas germánicos y románicos, este paso supone una importante ampliación del ecosistema multilingüe de Air 2.

Una revolución en la productividad de las tablets de tinta electrónica

AINOTE Air 2 destaca en la categoría de tablets de tinta electrónica al combinar una experiencia de lectura y escritura ligera, similar al papel, con funciones avanzadas de inteligencia artificial. A diferencia de las tablets convencionales, Air 2 está diseñada para centrarse en la productividad y la gestión eficiente del conocimiento.

Aprovechando la experiencia de iFLYTEK en el procesamiento del habla y el lenguaje natural, Air 2 ofrece transcripción de voz a texto en tiempo real en los idiomas compatibles, incluidos el alemán y el español, y genera resúmenes de reuniones creados por IA que captan los puntos clave y diferencian a los interlocutores con una precisión extraordinaria.

Características principales

Transcripción de voz a texto mediante IA: convierte reuniones, conferencias o entrevistas en notas precisas en tiempo real.

convierte reuniones, conferencias o entrevistas en notas precisas en tiempo real. Resúmenes de reuniones con tecnología de IA: organiza automáticamente las conversaciones de información estructurada, lo que ayuda a los usuarios a centrarse en las decisiones en lugar de en la documentación.

organiza automáticamente las conversaciones de información estructurada, lo que ayuda a los usuarios a centrarse en las decisiones en lugar de en la documentación. Toma de notas de tinta electrónica (E-Ink): la pantalla de tinta electrónica de alta definición de 8,2 pulgadas ofrece una sensación de escritura natural con las ventajas de la búsqueda y la organización digitales.

la pantalla de tinta electrónica de alta definición de 8,2 pulgadas ofrece una sensación de escritura natural con las ventajas de la búsqueda y la organización digitales. Interacción impulsada por IA: la funcionalidad basada en ChatGPT admite la búsqueda inteligente, la respuesta a preguntas y la gestión de contenidos.

la funcionalidad basada en ChatGPT admite la búsqueda inteligente, la respuesta a preguntas y la gestión de contenidos. Gestión inteligente de tareas: desde la programación hasta la sincronización en la nube, Air 2 integra herramientas para optimizar el trabajo y el estudio diarios.





El diseño elegante se une a la funcionalidad

Con solo 230 g y un perfil delgado de 5-6,2 mm, Air 2 se ha diseñado para ofrecer portabilidad sin concesiones. Su batería de 2600 mAh garantiza un uso fiable durante todo el día, mientras que la pantalla con resolución 1440 x 1920 reduce la fatiga visual durante largas sesiones de estudio o trabajo.

Diseñado para profesionales, estudiantes y creativos

AINOTE Air 2 no es solo un cuaderno electrónico, es un compañero de productividad. Para los profesionales internacionales que gestionan proyectos multilingües, los estudiantes que buscan procesos de trabajo académicos eficientes o los creativos que captan ideas sobre la marcha, Air 2 proporciona un puente perfecto entre la toma de notas tradicional y la eficiencia moderna gracias a la inteligencia artificial.

Disponibilidad

AINOTE Air 2 ya está disponible en el Reino Unido y Alemania a través de Joybuy, desde el 5 de septiembre de 2025. https://www.joybuy.com/dp/10295039



La fotografía que acompaña a este comunicado está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5399c695-97a4-4687-8104-2e3d9edc575f