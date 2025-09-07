Bitget Elite Day London contará con la participación de las mentes más brillantes que debatirán el futuro de las finanzas digitales

VICTORIA, Seychelles, Sept. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la empresa líder en bolsa de criptomonedas y Web3, organizará el Bitget Elite Day London, un evento exclusivo en colaboración con Saturnia Design. El evento, que se realizará el 10 de septiembre en The Royal Society, tiene como objetivo cultivar una visión realista y a largo plazo de las finanzas digitales en Europa, al centrarse en cómo la blockchain puede evolucionar más allá de la especulación para generar un impacto sostenible en el mundo real.

Luego del éxito del Bitget Elite Day celebrado en Budapest el pasado mes de junio, que reunió a un grupo diverso de representantes del sector, la edición de Londres impulsará el debate. Este encuentro reunirá a líderes e innovadores mundiales para abordar directamente una pregunta crítica y oportuna: ¿puede prosperar la blockchain sin las criptomonedas? y ¿seguirán siendo relevantes las criptomonedas durante la próxima década?

El debate estará dirigido por un panel de líderes intelectuales, entre los que se encuentran Shamit Ghosh, CEO y fundador de GVG Group, y Mike Vitez, cofundador de Saturnia Design. Se centrarán en temas importantes, como el papel de las finanzas descentralizadas (DeFi) en la banca tradicional, las nuevas oportunidades de inversión que ofrece la tokenización y si las billeteras digitales pueden convertirse en pasaportes digitales.

"Bitget Elite Day London está diseñado para facilitar el debate serio necesario para que la Web3 supere sus etapas iniciales", afirmó Vugar Usi Zade, director de operaciones de Bitget. "Nuestro objetivo es reunir a las partes interesadas de diversos sectores para ponernos de acuerdo en materia de innovación, cumplimiento normativo y adopción, y así trazar un camino hacia un futuro sostenible para las finanzas digitales".

Este evento llega en un momento en el que el panorama de los activos digitales en Europa está experimentando cambios importantes. Como una de las mayores economías de criptomonedas, Europa está a la vanguardia de la innovación Web3, con un ecosistema creciente de participantes institucionales y minoristas. A medida que el mercado evoluciona rápidamente, está surgiendo una nueva era de oportunidades, impulsada por las aplicaciones del mundo real de la tecnología blockchain.

Mike Vitez, cofundador de Saturnia Design, reforzó la necesidad de tomar medidas tangibles en el mercado Web3. "No estamos aquí para hablar de ideas abstractas. En cambio, queremos explorar formas tangibles en que la Web3 puede resolver problemas del mundo real. Este evento trata sobre cómo pasar de la visión a la ejecución y mostrar cómo un enfoque centrado en el usuario puede impulsar una adopción duradera y significativa".

Bitget Elite Day forma parte del compromiso continuo de la empresa por aumentar la concientización sobre las tecnologías Web3 y de criptomonedas, y por empoderar a la próxima generación para que domine estas innovaciones. Otras iniciativas incluyen el programa Blockchain4Youth, con más de 70 asociaciones universitarias y 3000 certificados emitidos, así como la reciente asociación con UNICEF, que proporcionará módulos de capacitación sobre blockchain a niñas adolescentes, mentores y docentes de ocho países en desarrollo.

