Bitget Elite Day London réunira les grands esprits pour débattre de l’avenir de la finance numérique

VICTORIA, Seychelles, 07 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la principale bourse de cryptomonnaie et société Web3, s’apprête à organiser le Bitget Elite Day London, un événement exclusif en partenariat avec Saturnia Design. Prévu le 10 septembre à The Royal Society, cet événement vise à développer une vision réaliste et durable de la finance numérique en Europe, en mettant l’accent sur la manière dont la blockchain peut aller au-delà de la spéculation pour générer un impact concret et pérenne.

S’appuyant sur le succès du Bitget Elite Day de Budapest en juin dernier, qui avait réuni une grande diversité d’acteurs du secteur, l’édition londonienne entend pousser la réflexion plus loin. Elle rassemblera des leaders et des innovateurs mondiaux afin d’aborder une question cruciale et d’actualité : la blockchain peut-elle prospérer sans la crypto, et la crypto restera-t-elle pertinente au cours de la prochaine décennie ?

La discussion sera animée par un panel de penseurs de premier plan, dont Shamit Ghosh, PDG et fondateur de GVG Group, et Mike Vitez, cofondateur de Saturnia Design. Ensemble, ils dépasseront le bruit du marché pour traiter de sujets majeurs tels que le rôle de la DeFi dans la banque traditionnelle, les nouvelles opportunités d’investissement offertes par la tokenisation, et si les portefeuilles numériques peuvent devenir de véritables passeports digitaux.

« Bitget Elite Day London est conçu pour favoriser un débat sérieux, nécessaire pour faire avancer le Web3 au-delà de sa phase initiale », a déclaré Vugar Usi Zade, directeur de l’exploitation de Bitget. « Notre objectif est de réunir des acteurs de divers secteurs afin de s’accorder sur l’innovation, la conformité et l’adoption, et ainsi tracer la voie vers un avenir durable pour la finance numérique. »

Cet événement intervient alors que le paysage européen des actifs numériques connaît de profondes mutations. En tant que l’une des plus grandes économies de la cryptomonnaie, l’Europe se trouve à l’avant-garde de l’innovation Web3, avec un écosystème institutionnel et grand public en plein essor. À mesure que le marché évolue rapidement, une nouvelle ère d’opportunités se dessine, portée par les applications concrètes de la blockchain.

Mike Vitez, cofondateur de Saturnia Design, a souligné la nécessité d’une action tangible dans le marché Web3 : « Nous ne sommes pas ici pour parler d’idées abstraites. Nous voulons explorer des moyens concrets par lesquels le Web3 peut résoudre des problèmes réels. Cet événement vise à passer de la vision à l’exécution, en montrant comment une approche centrée sur l’utilisateur peut stimuler une adoption durable et significative. »

Le Bitget Elite Day s’inscrit dans l’engagement continu de l’entreprise à promouvoir la sensibilisation aux technologies Web3 et crypto, et à donner aux nouvelles générations les moyens de maîtriser ces innovations. Parmi les autres initiatives figurent le programme Blockchain4Youth, qui compte plus de 70 partenariats universitaires et a délivré 3 000 certificats, ainsi qu’un partenariat récent avec l’UNICEF, destiné à proposer des modules de formation à la blockchain à des adolescentes, mentors et enseignants dans huit pays en développement.

Vous trouverez de plus amples informations sur cet événement ici.

À propos de Bitget

Établie en 2018, Bitget est la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 120 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Bitget Wallet est un portefeuille crypto non-dépositaire de premier plan qui prend en charge plus de 130 blockchains, ainsi que des millions de jetons. Il propose des services de trading multi-chaînes, de staking, de paiements, ainsi qu’un accès direct à plus de 20 000 DApps, mais aussi des fonctions de swap avancées et des analyses de marché, le tout intégré au sein d’une même plateforme.

Bitget entend faire adopter les cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine. Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour appuyer l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Dans l’univers des sports mécaniques, Bitget est partenaire officiel crypto exclusif du MotoGP™, l’un des championnats les plus passionnants du monde.

Pour obtenir de plus amples informations, consultez : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

