מובילי דעה שישתתפו ב-Bitget Elite Day בלונדון ידונו בעתיד הפיננסים הדיגיטליים

ויקטוריה, איי סיישל, Sept. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --



Bitget, בורסת המטבעות הקריפטוגרפים המובילה וחברת Web3, תארח את Bitget Elite Day בלונדון, אירוע אקסקלוסיבי בשיתוף פעולה עם Saturnia Design. האירוע, שיתקיים ב-10 בספטמבר ב- The Royal Society שואף לטפח חזון מציאותי לטווח ארוך עבור מימון דיגיטלי באירופה על ידי התמקדות באופן שבו בלוקצ'יין יכול להתפתח מעבר לספקולציות כדי להשיג השפעה ברת קיימא בעולם האמיתי.

בהתבסס על הצלחת Bitget Elite Day שנערך בבודפשט ביוני האחרון, אשר קיבץ במקום אחד חבורה מגוונת של גורמים בתעשייה, המהדורה הלונדונית תקדם את השיח עוד יותר. יום זה יפגיש מנהיגים וחדשנים גלובליים כדי להתייחס ישירות לשאלה קריטית ועדכנית: האם בלוקצ'יין יכול לשגשג ללא קריפטוגרפיה והאם קריפטוגרפיה תישאר רלוונטית בעשור הקרוב?

את הדיון יוביל פאנל של מובילי דעה, ביניהם שאמית גוש (Shamit Ghosh), מנכ"ל ומייסד GVG Group, ומייק ויטז (Mike Vitez), מייסד שותף של Saturnia Design. הם יבחנו את הרעשי בשוק וידונו בנושאים משמעותיים כמו תפקיד ה-DeFi בבנקאות המסורתית, הזדמנויות השקעה חדשות הנפתחות באמצעות יצירת אסימונים לנכסים, והאם ארנקים דיגיטליים יכולים להפוך לדרכונים דיגיטליים.

" Bitget Elite Day בלונדון נועד להקל על הדיון הרציני הדרוש כדי להעביר את Web3 מעבר לשלביו המוקדמים", אמר ווגאר אוסי זאדה (Vugar Usi Zade), מנהל התפעול של Bitget. "המטרה שלנו היא להפגיש בעלי עניין מתעשיות שונות כדי ליישר קו עם חדשנות, ציות ואימוץ, להתוות נתיב לעתיד בר קיימא של פיננסים דיגיטליים".

אירוע זה מגיע בתקופה שבה נוף הנכסים הדיגיטליים של אירופה חווה שינויים משמעותיים. כאחת מכלכלות המטבעות הקריפטוגרפיים הגדולות ביותר, אירופה נמצאת בחזית החדשנות של Web3, עם אקו סיסטם הולך וגדל של משתתפים מוסדיים וקמעונאיים. ככל שהשוק מתפתח במהירות, מתהווה עידן חדש של הזדמנויות, המונע על ידי יישומים בעולם האמיתי של טכנולוגיית בלוקצ'יין.

מייק ויטז (Mike Vitez), מייסד שותף של Saturnia Design, חיזק את הצורך בפעולה מוחשית בשוק ה-Web3. "אנחנו לא כאן כדי לדבר על רעיונות מופשטים. במקום זאת, אנו רוצים לחקור דרכים מוחשיות שבהן Web3 יכול לפתור בעיות בעולם האמיתי. אירוע זה עוסק במעבר מחזון לביצוע ומראה כיצד גישה ממוקדת משתמש יכולה להניע אימוץ משמעותי ומתמשך."

Bitget Elite Day הוא חלק מהמחויבות המתמשכת של החברה להגביר את המודעות לטכנולוגיות Web3 וקריפטו ולהעצים את הדור הבא לשלוט בחידושים הללו. יוזמות אחרות כוללות את תוכנית Blockchain4Youth עם למעלה מ-70 שותפויות אוניברסיטאיות ו-3000 תעודות שהונפקו, כמו גם השותפות האחרונה עם יוניצ"ף שתספק מודולי הכשרה בבלוקצ'יין לנערות מתבגרות, מנטורים ומורים בשמונה מדינות מתפתחות.

למידע נוסף על האירוע, לחצו כאן .

