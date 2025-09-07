ビットゲット・エリート・デイ・ロンドン (Bitget Elite Day London) で、デジタルファイナンスの未来を巡り世界の英知が集結

セーシェル・ビクトリア発, Sept. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 暗号資産取引所およびWeb3企業の大手であるビットゲット (Bitget) は、サタルニア・デザイン (Saturnia Design) とのパートナーシップにより、ロンドンでビットゲット・エリート・デイ・ロンドンを開催する。9月10日に王立協会 (The Royal Society) で行われる本イベントは、ヨーロッパにおけるデジタルファイナンスの現実的かつ長期的なビジョンの構築を目的とする。具体的には、ブロックチェーンが投機的な側面を超えて、持続可能な実世界へのインパクトをいかに実現し得るかに焦点を当てる。

今年6月にブダペストで開催されたビットゲット・エリート・デイ・ブダペスト (Bitget Elite Day Budapest) の成功を踏まえ、今回のロンドン開催では、議論をさらに深化させる。今回の会合では、世界中からリーダーおよびイノベーターが集結し、次のような極めて重要かつタイムリーな問い「ブロックチェーンは仮想通貨なしでも発展できるのか、そして仮想通貨は今後10年の間においてもその存在意義を維持し続けられるのか (Can blockchain thrive without crypto and will crypto remain relevant over the next decade?)」に対して直接的に取り組む予定である。

討論は、GVGグループ (GVG Group) の最高経営責任者 (CEO) 兼創業者であるシャミット・ゴーシュ (Shamit Ghosh)、およびサタルニア・デザインの共同創業者であるマイク・ヴィーテズ (Mike Vitez) を含む有識者パネルによって主導される予定である。有識者によるパネルは、市場の喧騒を排し、分散型金融 (DeFi) が伝統的銀行業に果たす役割、トークン化によって創出される新たな投資機会、そしてデジタルウォレットがデジタルパスポートとなり得るかどうかといった重要なトピックに取り組む。

ビットゲットの最高執行責任者 (COO) 、ヴガル・ウシ・ザデ (Vugar Usi Zade) は以下のように述べている。「ビットゲット・エリート・デイ・ロンドンは、Web3をその初期段階からさらに進化させるために必要な、真剣な議論を促進することを目的としています。私たちの目標は、さまざまな業界からステークホルダーを招集し、イノベーション、コンプライアンス、導入に関して認識を一致させることで、デジタルファイナンスの持続可能な未来に向けた道筋を描くことです」。

このイベントは、ヨーロッパのデジタル資産市場が大きな変化を迎えている時期に開催される。世界最大級の仮想通貨経済圏の一つであるヨーロッパは、制度・個人の両レベルで参加者が増加する中、Web3イノベーションの最前線に立っている。市場が急速に進化する中で、ブロックチェーン技術の実世界への応用によって、新たな機会の時代が到来しつつある。

サタルニア・デザインの共同創業者であるマイク・ヴィーテズ (Mike Vitez) は、Web3市場において具体的な行動が必要であることを改めて強調した。「私たちは、抽象的なアイデアを語るためにここにいるのではありません。その代わりに、Web3が現実世界の課題をどのように解決できるのか、具体的な手法を探求したいと考えています。このイベントは、ビジョンから実行への移行を目的としており、ユーザー中心のアプローチが、持続的かつ意義ある導入をいかに実現し得るかを示すものです」。

ビットゲット・エリート・デイは、Web3および仮想通貨技術に対する認識を高め、次世代がこれらのイノベーションを習得できるよう支援するという、同社の継続的な取り組みの一環である。その他の取り組みとしては、70を超える大学との提携と3,000件以上の認定証発行を実現したブロックチェーン・フォー・ユース (Blockchain4Youth) プログラムや、最近発表されたUNICEFとのパートナーシップがある。この提携では、8つの開発途上国において、女子青少年、指導者、教員に対しブロックチェーンに関するトレーニングモジュールを提供する予定である。

イベントの詳細については、こちらを参照されたい。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。150以上の国と地域で1億2,000万人以上のユーザーにサービスを提供しているビットゲット取引所は、ビットコイン価格、イーサリアム価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーがよりスマートに取引できるよう支援することに尽力している。ビットゲット・ウォレット (Bitget Wallet) は、130以上のブロックチェーンと数百万種類のトークンに対応する業界有数のノンカストディアル型暗号資産ウォレットである。マルチチェーン取引、ステーキング、決済、2万以上のDAppsへの直接アクセスを提供し、高度なスワップ機能や市場インサイトも統合されたオールインワンプラットフォームとなっている。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における世界トップのプロサッカーリーグラ・リーガの公式暗号通貨パートナーを務めるなど、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進している。グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、ユニセフ (UNICEF) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。モータースポーツの世界で、ビットゲットは、世界でも最もスリリングなチャンピオンシップの一つであるMotoGP™の独占的暗号通貨取引所パートナーである。

詳しくは、次のサイトを参照されたい：ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | ビットゲット・ウォレット

