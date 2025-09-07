Bitget Elite Day London akan Menampilkan Pemikir Terkemuka Membincangkan Masa Depan Kewangan Digital

VICTORIA, Seychelles, Sept. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, bursa mata wang kripto dan syarikat Web3 yang terkemuka, bakal menganjurkan Bitget Elite Day London, sebuah acara eksklusif dengan kerjasama Saturnia Design. Acara yang dijadualkan berlangsung pada 10 September di The Royal Society, bertujuan untuk membentuk visi yang mampan dan jangka panjang bagi kewangan digital di Eropah, dengan memberi tumpuan kepada cara teknologi blockchain boleh berkembang melangkaui spekulasi untuk memberikan impak nyata yang berkekalan.

Berdasarkan kejayaan Bitget Elite Day di Budapest yang telah menghimpunkan pelbagai pemain industri pada Jun lalu, edisi London ini akan memperkukuh lagi perbincangan tersebut. Acara ini bakal mempertemukan pemimpin global dan inovator untuk membincangkan satu persoalan penting dan tepat pada masanya: Mampukah teknologi blockchain berkembang tanpa kripto dan adakah kripto akan kekal relevan dalam dekad akan datang?

Sesi perbincangan akan diketuai oleh panel pemikir terkemuka, termasuk Shamit Ghosh, Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengasas GVG Group serta Mike Vitez, Pengasas Bersama Saturnia Design. Mereka akan menyingkap kekeliruan pasaran untuk membincangkan topik penting seperti peranan DeFi dalam perbankan tradisional, peluang pelaburan baharu yang dibuka melalui pengewangan token dan sama ada dompet digital boleh berfungsi sebagai pasport digital.

"Bitget Elite Day London direka untuk memudahkan perdebatan serius yang diperlukan bagi membawa Web3 melangkaui fasa awalnya," kata Vugar Usi Zade, Ketua Pegawai Operasi Bitget. "Matlamat kami adalah untuk menghimpunkan pihak berkepentingan dari pelbagai industri bagi menyelaraskan inovasi, pematuhan dan penerimaan, sekali gus merintis laluan ke arah masa depan kewangan digital yang mampan."

Acara ini berlangsung pada waktu ketika landskap aset digital di Eropah sedang mengalami perubahan besar. Sebagai salah satu ekonomi mata wang kripto terbesar, Eropah berada di barisan hadapan inovasi Web3 dengan ekosistem yang semakin berkembang melibatkan peserta institusi dan runcit. Ketika pasaran terus berkembang pesat, era baharu yang penuh dengan peluang mula muncul, didorong oleh aplikasi teknologi blockchain dalam dunia sebenar.

Mike Vitez, Pengasas Bersama Saturnia Design, menekankan keperluan tindakan nyata dalam pasaran Web3. "Kami bukan datang untuk berbincang tentang idea abstrak. Sebaliknya, kami ingin menerokai pendekatan praktikal yang membolehkan Web3 menangani isu-isu dunia sebenar. Acara ini adalah tentang menggerakkan visi kepada pelaksanaan, dan menunjukkan bagaimana pendekatan berpusatkan pengguna boleh mendorong penggunaan yang berkekalan dan bermakna."

Bitget Elite Day merupakan sebahagian daripada komitmen berterusan syarikat untuk meningkatkan kesedaran mengenai teknologi Web3 dan kripto, serta memperkasakan generasi baharu untuk menguasai inovasi ini. Antara inisiatif lain termasuk program Blockchain4Youth yang telah menjalin kerjasama dengan lebih 70 universiti dan mengeluarkan 3,000 sijil. Bitget turut bekerjasama dengan UNICEF baru-baru ini bagi menyediakan modul latihan blockchain kepada remaja perempuan, mentor dan guru di lapan negara membangun.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada tahun 2018, Bitget merupakan bursa kripto dan syarikat Web3 yang terkemuka di dunia. Bitget, bursa mata wang kripto terkemuka, kini melayani lebih 120 juta pengguna di lebih 150 negara dan wilayah. Platform ini komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui ciri dagangan salinan yang inovatif dan penyelesaian dagangan lain, sambil menawarkan akses masa nyata kepada harga Bitcoin, Ethereum dan mata wang kripto lain. Bitget Wallet merupakan dompet kripto tanpa jagaan terkemuka yang menyokong lebih daripada 130 rantai blok dan jutaan token. Ia menawarkan perdagangan berbilang rantaian, pertaruhan, pembayaran dan akses langsung kepada lebih daripada 20,000 DApp dengan pertukaran termaju serta cerapan pasaran yang disepadukan dalam satu platform tunggal.

Bitget sedang memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Dalam dunia sukan permotoran, Bitget merupakan rakan eksklusif bursa mata wang kripto bagi MotoGP™, salah satu kejohanan sukan paling mendebarkan di dunia.

