Bitget Elite Day London（伦敦精英日）将汇集顶尖人才，探讨数字金融的未来

维多利亚，塞舌尔, Sept. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 将与 Saturnia Design 合作举办独家活动 Bitget Elite Day London。 该活动将于 9 月 10 日在 The Royal Society（英国皇家学会）举行，旨在通过关注区块链的发展如何超越投机属性，对现实世界产生可持续的影响，为欧洲数字金融建立切合实际的长远愿景。

去年 6 月，Bitget Elite Day 在布达佩斯大获成功，众多不同领域的业内人士齐聚一堂。伦敦精英日也将以此为基础，进一步加强对话。 这次活动将汇集全球领导者和创新者，旨在直面一个迫在眉睫的关键问题：区块链可以在脱离加密货币的情况下蓬勃发展吗？加密货币在未来十年是否仍保持相关性？

讨论将由思想领袖小组主导，其中包括 GVG Group 首席执行官兼创始人 Shamit Ghosh 和 Saturnia Design 联合创始人 Mike Vitez。 他们将拨开市场迷雾，探讨一些重要话题，例如去中心化金融 (DeFi) 在传统银行业务中的角色、代币化带来的新投资机会，以及数字钱包是否可以成为数字护照。

Bitget 首席运营官 Vugar Usi Zade 表示：“Bitget Elite Day London 旨在促进严肃的辩论，推动 Web3 走出早期阶段。 我们的目标是将各个行业的利益相关者聚集在一起，在创新、合规和采用方面达成一致，为数字金融的可持续未来规划路径。”

这一活动举行之际，正值欧洲数字资产格局发生重大转变。 作为最大的加密货币经济体之一，欧洲处于 Web3 创新的前沿，其机构和零售参与者的生态系统正在不断发展。 随着市场快速发展，在区块链技术的实际应用推动下，我们迎来充满机遇的新时代。

Saturnia Design 联合创始人 Mike Vitez 强调了在 Web3 市场采取切实行动的必要性。 “我们在这里不是为了谈论抽象的想法。 相反，我们想探索以 Web3 解决现实问题的切实方法。 本次活动旨在将愿景转化为现实，并展示以用户为中心的方法如何推动普及，而且以持久且有意义的方式进行。”

Bitget Elite Day 是该公司持续致力于提高人们对 Web3 和加密货币技术的认识，并帮助新一代掌握这些创新成果的活动之一。 其他举措包括 Blockchain4Youth 计划，合作伙伴包括 70 多所大学，颁发的证书有 3000 份；以及公司最近与 UNICEF（联合国儿童基金会）合作，将为八个发展中国家的青春期女孩、导师和教师提供区块链培训模块。

