Bitget 倫敦精英日：頂尖智者匯聚，探討數碼金融未來走向

維多利亞，塞舌爾, Sept. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所及 Web3 公司 Bitget 即將與 Saturnia Design 合作舉辦獨家活動 Bitget 倫敦精英日 (Bitget Elite Day)。 活動定於 9 月 10 日在 The Royal Society（皇家學會） 舉行，目標是透過探索區塊鏈如何突破投機局限、創造可持續的現實影響，為歐洲數碼金融塑造務實及長遠的願景。

乘著 Bitget 精英日去年 6 月在布達佩斯匯聚各行各業參與者取得的空前成功，倫敦精英日將進一步推動對話。 全球領袖及創新先鋒將於這場盛會聚首一堂，直接商議適時探討的關鍵問題：沒有加密貨幣，區塊鏈能否蓬勃發展？在未來十年裡，加密貨幣的地位是否依然舉足輕重？

討論將由一班思維領袖主持，包括 GVG Group 行政總裁暨創辦人 Shamit Ghosh，以及 Saturnia Design 聯合創辦人 Mike Vitez。 他們將摒除市場干擾，探討重要議題，例如去中心化金融（DeFi）在傳統銀行業中所發揮的功能、代幣化帶來的新投資機遇，以及數碼錢包能否成為數碼護照等。

Bitget 營運總監 Vugar Usi Zade 指出：「Bitget 倫敦精英日旨在促進必要的深入討論，以推動 Web3 超越早期階段。 我們的目標是匯聚各行各業的持份者，就創新、合規及採納達成共識，共同建構數碼金融可持續未來的路向。」

是次活動舉辦之際，歐洲數碼資產格局正發生重大轉變。 歐洲作為最大加密貨幣經濟體系之一，位居 Web3 創新最前沿，擁有日益擴大的機構及零售參與者生態系統。 隨著市場迅速演變，由區塊鏈技術實際應用推動的新機遇時代正在冒起。

Saturnia Design 聯合創辦人 Mike Vitez 強調在 Web3 市場採取實質行動的必要性。 「我們並非在此空談抽象想法。 反之，我們需要探索 Web3 能切實解決現實問題的明確可行方法。 是次活動關乎從願景構思邁向實踐執行，展示以用戶為本的方針如何推動富有意義的持久採用。」

Bitget 精英日為該公司持續承諾的一部分，致力提高大眾對 Web3 及加密技術的認識，並且讓新生代有能力掌握這些創新科技。 其他倡議包括 Blockchain4Youth 計劃，該計劃與超過 70 間大學合作並發出 3000 份證書。近期亦與 UNICEF（聯合國兒童基金會）合作，將為八個發展中國家的年青少女、導師及教師提供區塊鏈培訓課程。

