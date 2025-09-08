Société anonyme au capital de 1 457 166 892,50 €

Siège social : 1973, boulevard de la Défense

92000 Nanterre – France

552 037 806 RCS Nanterre

DECLARATION

DU NOMBRE D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL

ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE

AU 31 AOÛT 2025

Article L. 233-8-II du Code de commerce

Article 223-16 du Règlement général de l’AMF

Catégorie de titres : actions ordinaires (ISIN : FR0000125486)

Nombre d’actions composant le capital social 582 866 757 Nombre théorique de droits de vote

(y compris les actions auto-détenues)





582 866 757 Nombre de droits de vote (déduction faite des actions

auto-détenues privées de droits de vote)





558 551 422

Cette déclaration est en ligne sur le site internet de VINCI www.vinci.com

(rubrique : Finances/Investisseurs/Information réglementée/7. L’information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital de la société).

