Nordic Fibreboard AS-i aktsiate avaliku pakkumise teade

Nordic Fibreboard AS (registrikood 11421437, Rääma tn 31, Pärnu linn, Pärnu maakond 80044, Eesti, edaspidi Selts) korraldab oma aktsiate täiendava avaliku pakkumise. Pakkumises on õigustatud osalema üksnes olemasolevad Seltsi aktsionärid, kellele tagatakse märkimise eesõigus proportsionaalselt neile kuuluvate aktsiate arvuga. Pakkumise aluseks on Seltsi poolt koostatud teabedokument, mis on kättesaadav Seltsi kodulehel https://www.nordicfibreboard.com/investor/stock-information/. Teabedokument on koostatud lähtudes Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määruse (EL) 2017/1129 („Prospektimäärus“) artiklist 1(4)(db), sisaldades Prospektimääruse lisas IX sätestatud teavet. Vastavalt ei koostata ega avalikustata avaliku pakkumise prospekti. Aktsiaid pakutakse avalikult ainult Eestis ning mitte üheski teises jurisdiktsioonis.

Ülevaade pakkumise olulistest tingimustest:

Avalikult pakutakse kuni 4 000 000 aktsiat. Uusi aktsiaid jaotatakse vastavalt nende märkimiskorraldustele, kuid mitte rohkem kui vastavale isikule kuulub aktsiate märkimise eesõigusi. Nimetatud kogust ületavas osas jaotatakse aktsiaid märkijate vahel proportsionaalselt märkijatele kuuluvate eesõigustega (kuid mitte rohkem kui vastava isiku poolt märgitud aktsiate arv). Juhul kui ilmneb, et märgitud on enam aktsiaid kui pakutakse, siis jaotatakse märgitud aktsiad märkijate vahel proportsionaalselt märkijatele kuuluvate eesõigustega. Juhul kui märgitud aktsiad ei jagu märkijate vahel täpselt ära, siis otsustab märgitud aktsiate lõpliku jaotuse märkijate vahel Seltsi nõukogu. Selts jätab endale õiguse mitte jagunenud aktsiate jaotamise otsustamisel eelistada Seltsi töötajaid, juhtorganite liikmeid ning nende valdusühinguid. Juhul kui pakkumisperioodi lõpuks ei ole kõik uued aktsiad märgitud, siis on Seltsi juhatusel õigus pakkumisperioodi pikendada või tühistada aktsiad, mida ei ole pakkumisperioodi jooksul märgitud.

Pakkumises on õigustatud osalema üksnes olemasolevad Emitendi aktsionärid, kellele tagatakse märkimise eesõigus proportsionaalselt neile kuuluvate Aktsiate arvuga. Eesõiguse kasutamiseks õigustatud isikute (aktsionäride) ring määratakse kindlaks 15. septembri 2025 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Pakkumises osalema mitte õigustatud isikute märkimiskorraldused tühistatakse ning neid ei võeta Pakkumise jaotamise otsustamisel arvesse.

Pakkumisperiood, mille jooksul on võimalik aktsiaid märkida, algab 12. septembril 2025 kell 10:00 ning lõppeb 26. septembril 2025 kell 16:00 (Eesti aja järgi).

Pakutava aktsia hind on 0,50 eurot, millest 0,10 eurot on aktsia arvestuslik väärtus ja 0,40 eurot on ülekurss. Märkida saab üksnes täisarvu aktsiaid.

Investor, kes soovib esitada märkimiskorraldust, peab selleks pöörduma kontohalduri poole, mis haldab tema Nasdaq CSD väärtpaberikontot.

Olulised kuupäevad:

Alltoodud ajakavas on toodud pakkumisega seotud olulisemad kuupäevad.

12. september 2025 kell 10:00 Algab pakkumisperiood 26. september 2025 kell 16:00 Pakkumisperioodi lõpp 30. september 2025 või sellele lähedane kuupäev Selts avaldab pakkumise tulemused 2. oktoober 2025 või sellele lähedane kuupäev Uute aktsiate ülekandmine investoritele ja aktsiate eest tasumine 15. oktoober 2025 või sellele lähedane kuupäev Esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna Börsil

Märkimiskorralduse vorm:

Väärtpaberikonto omanik: [investori nimi] Väärtpaberikonto: [investori väärtpaberikonto number] Kontohaldur: [investori kontohalduri nimi] Väärtpaber: NORDIC FIBREBOARD AKTSIA täiendav 1 ISIN-kood: EE3801092505 Väärtpaberite arv: [investori poolt määratud väärtpaberite arv (kogus)] Hind (ühe aktsia kohta): 0,50 EUR Tehingu summa: [pakkumise aktsiate arv, mida investor soovib märkida, korrutatuna hinnaga ühe pakkumise aktsia kohta] Vastaspool: Nordic Fibreboard AS Vastaspoole väärtpaberikonto: 99114136732 Vastaspoole kontohaldur: AS LHV Pank Tehingu liik: „ost“ või „märkimine“ Arveldusviis: väärtpaberiülekanne makse vastu

Selts taotleb pakkumise käigus emiteeritavate aktsiate kauplemisele võtmist Nasdaq Tallinna börsi Balti lisanimekirjas. Pakkumise käigus emiteeritavad aktsiad võetakse eelduslikult kauplemisele 15. oktoobril 2025 või sellele lähedasel kuupäeval.

Enne Seltsi aktsiatesse investeerimist palume tutvuda teabedokumendiga tervikuna ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga.

Lisainformatsioon:

Enel Äkke

Nordic Fibreboard AS-i juhatuse liige

Tel: +372 5552 5550

E-mail: enel.akke@nordicfibreboard.com

Nordic Fibreboard AS on Eestis asutatud valdusettevõte. Nordic Fibreboard AS kontserni põhitegevuseks on ehitusmaterjalide tootmine ning hulgimüük tütarettevõttes Nordic Fibreboard Ltd OÜ.

Oluline teave:

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Prospektimääruse tähenduses. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda Seltsi teabedokumendiga ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Iga investor peaks investeerimisotsuse Seltsi aktsiatesse investeerimiseks tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub Seltsi teabedokumendis.

