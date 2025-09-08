Muutoksia Siilin johtoryhmässä

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 8.9.2025 kello 8.50

Siili Solutions Oyj (“Siili” tai “yhtiö”) tiedotti 12.8.2025 uudistavansa toimintamalliaan ja organisaatiotaan vastaamaan paremmin Siili-konsernin strategiaa ja tekoälymurroksen luomia asiakastarpeita. Osana organisaatiouudistusta Siili on nimittänyt konsernin johtoryhmään 15.9.2025 alkaen Markku Savusalon (VP, Digital Engineering), Jaakko Aatolan (VP, Strategy & Partners) ja Marton Hevesin (toimitusjohtaja, Supercharge Kft). Samalla Andras Tessenyi jättää tehtävänsä Supercharge Kft:n toimitusjohtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä.

Savusalo on aiemmin toiminut Siilin Services-liiketoimintayksikön johtajana. Aatola on aikaisemmin toiminut Siilin strategiasta ja tarjoomasta vastaavana johtajana. Heves puolestaan on toiminut Supercharge Kft:n talousjohtajana.

Jatkossa Siilin konsernin johtoryhmän muodostavat Tomi Pienimäki (toimitusjohtaja), Tuomas Toropainen (talousjohtaja), Taru Salo (henkilöstöjohtaja), Maria Niiniharju (VP, AI Strategy & Transformation), Markku Savusalo (VP, Digital Engineering), Jaakko Aatola (VP, Strategy & Partners) sekä Marton Heves (toimitusjohtaja, Supercharge Kft).

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tomi Pienimäki

Puhelin: 040 834 1399, sähköposti: tomi.pienimaki(at)siili.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.siili.com/fi

Siili Solutions lyhyesti:

Siili Solutions Oyj on tekoälyavusteisen ohjelmistokehityksen edelläkävijä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Päämarkkinamme ovat Suomi, Alankomaat Iso-Britannia ja Saksa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi