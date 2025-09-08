Muutoksia Siilin johtoryhmässä

 | Source: Siili Solutions Oyj Siili Solutions Oyj

Muutoksia Siilin johtoryhmässä

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 8.9.2025 kello 8.50

Siili Solutions Oyj (“Siili” tai “yhtiö”) tiedotti 12.8.2025 uudistavansa toimintamalliaan ja organisaatiotaan vastaamaan paremmin Siili-konsernin strategiaa ja tekoälymurroksen luomia asiakastarpeita. Osana organisaatiouudistusta Siili on nimittänyt konsernin johtoryhmään 15.9.2025 alkaen Markku Savusalon (VP, Digital Engineering), Jaakko Aatolan (VP, Strategy & Partners) ja Marton Hevesin (toimitusjohtaja, Supercharge Kft). Samalla Andras Tessenyi jättää tehtävänsä Supercharge Kft:n toimitusjohtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä.

Savusalo on aiemmin toiminut Siilin Services-liiketoimintayksikön johtajana. Aatola on aikaisemmin toiminut Siilin strategiasta ja tarjoomasta vastaavana johtajana. Heves puolestaan on toiminut Supercharge Kft:n talousjohtajana.

Jatkossa Siilin konsernin johtoryhmän muodostavat Tomi Pienimäki (toimitusjohtaja), Tuomas Toropainen (talousjohtaja), Taru Salo (henkilöstöjohtaja), Maria Niiniharju (VP, AI Strategy & Transformation), Markku Savusalo (VP, Digital Engineering), Jaakko Aatola (VP, Strategy & Partners) sekä Marton Heves (toimitusjohtaja, Supercharge Kft).

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Tomi Pienimäki
Puhelin: 040 834 1399, sähköposti: tomi.pienimaki(at)siili.com 

Jakelu: 
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.siili.com/fi 

Siili Solutions lyhyesti:
Siili Solutions Oyj on tekoälyavusteisen ohjelmistokehityksen edelläkävijä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Päämarkkinamme ovat Suomi, Alankomaat Iso-Britannia ja Saksa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi


Recommended Reading