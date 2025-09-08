RIBER franchit une nouvelle étape dans la photonique sur silicium avec une commande ROSIE aux Etats-Unis

Bezons (France), le 8 septembre 2025 – 8h00 – RIBER, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l’industrie des semi-conducteurs, annonce une nouvelle commande d’un système ROSIE de la part d’un nouveau client américain spécialisé dans l’informatique quantique.

Cette commande marque une étape importante dans le développement de la plateforme ROSIE, dernière innovation de RIBER. Entièrement automatisé et compatible avec des substrats en silicium de 300 mm, ROSIE est un système dédié à la croissance de couches minces d’oxydes, notamment de titanate de baryum (BTO), un matériau stratégique pour le développement de modulateurs électro-optiques intégrés.

Après l’annonce en juin dernier de la collaboration avec le Novo Nordisk Foundation Quantum Computing Programme (NQCP) au Danemark, cette nouvelle commande d’un acteur de pointe de l’informatique quantique aux États-Unis illustre à la fois la crédibilité technologique de ROSIE et la confiance accordée aux solutions de RIBER.

Alors que le déploiement commercial de ROSIE est prévu pour 2027, cette commande - en parfaite cohérence avec la feuille de route stratégique de RIBER - met déjà en évidence le fort intérêt pour les solutions de photonique sur silicium, un levier essentiel pour le développement des technologies quantiques.

RIBER confirme son rôle de pionnier dans la photonique intégrée sur silicium et sa capacité à répondre aux besoins de la prochaine génération de l’industrie des semi-conducteurs.

La livraison du système est prévue en 2026.

A propos de RIBER

Fondée en 1964, RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des équipements destinés à l’industrie des semi-conducteurs, et offre à ses clients un support scientifique et technique (hardware et software) afin de garantir la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements. En accélérant les performances de l’électronique, les équipements RIBER jouent un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment les technologies de l’information, la photonique (lasers, capteurs...), les réseaux de télécommunications 5G ou la recherche, dont le domaine de l’ordinateur quantique. RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

www.riber.com

