Naujuoju įmonės „Tetas“ vadovu paskirtas Ovidijus Martinonis

Energetikos infrastruktūros plėtros ir priežiūros įmonės „Tetas“, priklausančios „EPSO-G“ grupei, valdyba penkerių metų kadencijai įmonės vadovu paskyrė Ovidijų Martinonį. Naujasis įmonės vadovas pareigas pradės eiti nuo rugsėjo 15 dienos.
„EPSO-G“ priklauso 100 proc. bendrovės „Tetas“ akcijų. Grupę sudaro valdymo įmonė „EPSO-G“ ir šešios tiesiogiai patronuojamos įmonės „Amber Grid“, „Baltpool“, „Energy cells“, „EPSO-G Invest“, „Litgrid“ ir „Tetas“. „EPSO-G“ ir Grupės įmonės taip pat turi „GET Baltic“, „Rheinmetall Defence Lietuva“, „Baltic RCC“ OÜ ir „TSO Holding“ AS akcijų. „EPSO-G“ vienintelio akcininko teises ir pareigas įgyvendina Energetikos ministerija.
Gediminas Petrauskas, „EPSO-G“ komunikacijos partneris
Tel. +370 610 63306, el. paštas gediminas.petrauskas@epsog.lt
