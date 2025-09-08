Contact presse :

L’industrie automobile accélère sa transition vers un avenir centré sur le logiciel, dont la contribution aux revenus du secteur devrait doubler d’ici dix ans



Au cours des cinq dernières années, les initiatives en matière de logiciel ont permis une amélioration moyenne de l’efficacité de 14%, avec des bénéfices qui devraient atteindre 24% d’ici 2029





La plupart des acteurs de l’automobile considèrent que les logiciels seront leur principal levier de compétitivité dans les cinq prochaines années, bien qu’ils soient encore peu nombreux à avoir déployé des initiatives à l’échelle





Paris, le 8 septembre 2025 – L’industrie automobile connaît une transformation majeure, les logiciels devenant un élément central de sa stratégie et de ses opérations. Selon un nouveau rapport du Capgemini Research Institute intitulé ‘The software-driven mobility era: Beyond vehicles‘ (L’ère de la mobilité pilotée par les logiciels : au-delà des véhicules), la quasi-totalité des entreprises du secteur (92%) estiment qu’elles sont amenées à devenir des entreprises logicielles afin de soutenir les véhicules définis par logiciel (Software Defined Vehicles ou SDV) et les services de mobilité pilotée par logiciel (Software-Driven Mobility ou SDM)1. Plus de huit sur dix pensent que les produits et services définis par logiciel, au-delà du véhicule en lui-même, deviendront leur principale proposition de valeur.

Malgré de fortes ambitions, moins de la moitié des entreprises ont réellement déployé leurs initiatives de mobilité pilotée par logiciel en 2025 : 34% ont partiellement déployé au moins un cas d’usage, et seulement 14% ont réussi un déploiement à grande échelle.

La dissociation entre hardware (matériel) et software (logiciel) est essentielle pour favoriser l’accélération de l’innovation, améliorer la scalabilité et générer de nouvelles sources de revenus. Pourtant, seuls 10% des constructeurs ont suivi cette voie, et un peu plus d’un quart expérimentent activement de nouvelles approches.

« Pendant des décennies, le leadership dans l’automobile reposait sur le hardware. Aujourd’hui, les usagers veulent des expériences digitales et connectées. Cela nécessite une approche centrée sur le logiciel à tous les niveaux de la chaîne de valeur pour proposer des solutions globales de mobilité, déclare Laurence Noël, à la tête du secteur automobile de Capgemini. Les acteurs les plus visionnaires considèrent déjà le logiciel comme central et s’appuient sur des partenariats stratégiques pour élargir leur écosystème. Mais cette forte ambition exige une profonde transformation organisationnelle. Ceux qui alignent leurs talents, plateformes et partenariats, tout en renforçant la confiance et l’expérience client, garderont une longueur d’avance. »

Les partenariats stratégiques et la collaboration avec l’écosystème accélèrent la transition vers la mobilité pilotée par les logiciels

Les entreprises du secteur automobile reconnaissent de plus en plus la valeur de la collaboration élargie, avec près de deux sur cinq qui s’associent à des géants de la tech et à des hyperscalers pour des compétences critiques en matière de logiciel, cloud et données. Bien qu’elles soient peu nombreuses à avoir déjà lancé des coentreprises, un tiers prévoit de le faire dans les trois prochaines années. Près de 84% d’entre elles explorent les marchés de nouveaux fournisseurs pour améliorer leur résilience, et près de 70% investissent également dans le développement en interne de composants clés afin de conserver la maîtrise des technologies qui définissent leur marque. Les entreprises restructurent également leurs chaînes d’approvisionnement pour renforcer leur résilience face aux enjeux géopolitiques, en explorant de nouveaux marchés d’approvisionnement, notamment en Inde, en Asie du Sud-Est et en Europe de l’Est.

Les produits et services de mobilité définis par logiciel devraient également devenir des sources de revenus majeures pour les constructeurs. Leur part dans les revenus globaux de ces derniers est appelée à doubler d’ici 2035, pour dépasser 50%.

L’intelligence artificielle ouvre une nouvelle ère d’innovation dans l’industrie automobile

Une grande majorité des entreprises du secteur automobile (85%) estiment que l’IA devient une composante essentielle des logiciels automobiles, intégrée directement dans les fonctionnalités pour améliorer l’expérience à bord, renforcer la sécurité et la cybersécurité.

Plus de 77% considèrent l’intégration de l’IA dans le développement logiciel, les fonctions embarquées et les services de mobilité comme un avantage concurrentiel clé qui transformera la chaîne de valeur de l’industrie automobile. En réduisant les coûts, en augmentant la productivité et en améliorant la qualité des produits, l’IA ouvre la voie à une nouvelle ère d’innovation. La majorité des entreprises interrogées considèrent l’intégration de l’IA dans les systèmes avancés d’aide à la conduite (Advanced Driver Assistance System ou ADAS) et les capacités de conduite autonome comme des points cruciaux de leur stratégie axée sur les logiciels.

La mobilité pilotée par les logiciels exige une transformation organisationnelle profonde

La plupart des entreprises (86%) estiment que la stratégie de mobilité pilotée par logiciel nécessite une refonte du modèle organisationnel, impliquant des changements majeurs dans les processus et le développement de nouvelles compétences. Outre les changements structurels, elles font face à des défis en matière d’ingénierie logicielle, de conformité, de sécurité, de leadership et de recrutement. 83% d’entre elles identifient la création d’une plateforme logicielle unifiée comme un élément clé de leur stratégie de mobilité pilotée par logiciel.

Méthodologie du rapport

Le Capgemini Research Institute a mené une enquête en juin 2025 auprès de 600 cadres issus de 200 entreprises reconnues du secteur automobile, avec un maximum de quatre répondants par entreprise. Ces cadres représentaient des organisations réparties en quatre segments : les constructeurs, les équipementiers, les prestataires de services de mobilité et les acteurs digitaux, répartis en Amérique du Nord, Asie-Pacifique et Europe. L’enquête a été complétée par des entretiens avec plus de 15 experts du secteur.

1 On entend par mobilité pilotée par logiciel (SDM) la pleine exploitation des opportunités offertes par les logiciels pour les produits et services automobiles, ainsi que les moyens de les concrétiser. L’objectif est double : d’une part, offrir des expériences de mobilité nettement améliorées et une valeur accrue pour les clients et les utilisateurs ; d’autre part, permettre un meilleur contrôle de la complexité globale des véhicules et de l’ensemble de la chaîne de valeur.

Cela se concentre sur :

i. La mise en place des fondations d’une « plateforme logicielle » qui définit tous les produits et services. Cela inclut les véhicules définis par logiciel (SDV), tous les logiciels embarqués, les services numériques liés à la mobilité, ainsi que tous les systèmes backend associés (y compris ceux garantissant la sécurité, la cybersécurité et la conformité).

ii. La rationalisation de la « livraison logicielle » pour concevoir les produits et services. Elle repose sur un « framework d’ingénierie logicielle », c’est-à-dire un ensemble intégré et industrialisé de processus, méthodes et outils pour concevoir, construire, exploiter et maintenir, avec une attention particulière portée aux tests, à la qualité et à la performance.

iii. L’accélération de la transformation vers une « entreprise logicielle ». Cela couvre l’évolution de la stratégie commerciale, la mise en œuvre de la conduite du changement, et aborde les aspects culturels et de gestion des talents.

