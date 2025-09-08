Fusionsdrøftelser med Middelfart Sparekasse indstilles

Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 18-2025 og 20-2025 oplyser Aktieselskabet Nordfyns Bank (”Nordfyns Bank”), at Nordfyns Bank og Middelfart Sparekasse har indstillet forhandlinger og øvrige drøftelser om en mulig fusion mellem Nordfyns Bank og Middelfart Sparekasse.

Fusionsprocessen mellem Nordfyns Bank og Fynske Bank A/S fortsættes i overensstemmelse med fusionsaftalen af 4. juli 2025 mellem Fynske Bank A/S og Nordfyns Bank, som er beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 17-2025.

Venlig hilsen

Nordfyns Bank

Vedhæftet fil