Investeringsforeningen BankInvest – Prospektopdatering

Opdateret prospekt for Investeringsforeningen BankInvest offentliggøres dags dato.

Som følge af videredelegation af porteføljeplejen på afdeling Value Globale Aktier KL med tilhørende andelsklasser til Brandes Investment Partners (Europe) Limited, er der fortaget følgende opdateringer i prospektet for afdelingen:

Navneændring for afdelingens andelsklasser.

Ændring af afdelingens benchmark.

Ændring af afdelingens andel af bæredygtige investerer samt taksonomiandel.

Ændring af honorar til BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S.

Opdatering af underafsnittet ”Porteføljepleje” under afsnittet ”Aftaler”.

Prospektets bilag vedr. bæredygtighedsrelaterede oplysninger er endvidere blevet opdateret med konsekvensrettelser som følge af ændret minimumsandel af bæredygtige investeringer og investeringer med et miljømål i overensstem­melse med EU-klassificeringssystemet.

Prospektet er vedhæftet denne fondsbørsmeddelelse og kan endvidere downloades på bankinvest.dk, eller rekvireres ved henvendelse til BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K, tlf. 77 30 90 00.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Nikoline Voetmann på tlf. 77 30 90 00.

Med venlig hilsen

BI Management A/S

Nikoline Voetmann

Direktør

Vedhæftet fil