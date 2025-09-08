Aktietilbagekøb: Transaktioner i uge 36 2025

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 26. februar 2025 til senest den 30. januar 2026. I denne periode vil Jyske Bank erhverve egne aktier til en maksimal værdi af 2,25 mia. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 3/2025 af 26. februar 2025. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet ”Markedsmisbrugsforordningen”, og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”safe habour-regler”).
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
|Antal
aktier
|Gennemsnitlig
købspris (DKK)
|Transaktionsværdi (DKK)
|Total, seneste meddelelse
|1.854.835
|595,64
|1.104.809.485
|1. september 2025
|7.269
|691,81
|5.028.775
|2. september 2025
|15.194
|689,91
|10.482.479
|3. september 2025
|34.500
|683,70
|23.587.812
|4. september 2025
|17.780
|691,08
|12.287.383
|5. september 2025
|2.000
|692,41
|1.384.820
|Total under programmet
|1.931.578
|599,29
|1.157.580.753
Efter ovennævnte transaktioners valør vil Jyske Bank eje 1.931.578 stk. egne aktier, eksklusive investering på vegne af kunder og handelsbeholdningen, svarende til 3,14% af selskabets aktiekapital.
Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads.
Venlig hilsen
Jyske Bank
Kontakt: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 89 89 64 44.
