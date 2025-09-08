Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S 

Transaktioner 1. september 2025 – 5. september 2025
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 36 gennemført følgende transaktioner:

 Antal aktierGennemsnit købskursTransaktionsværdi (kr.)
Akkumuleret fra sidste meddelelse24.465.00016,42401.728.250
1. september 2025170.00018,063.070.200
2. september 2025170.00018,033.065.100
3. september 2025170.00017,923.046.400
4. september 2025150.00018,412.761.500
5. september 2025150.00018,362.754.000
I alt uge 36810.00018,1614.697.200
I alt akkumuleret 25.275.00016,48416.425.450

Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 29.520.696 stk. egne aktier svarende til 2,03 % af selskabets aktiekapital.

