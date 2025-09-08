Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S
Transaktioner 1. september 2025 – 5. september 2025
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 36 gennemført følgende transaktioner:
|Antal aktier
|Gennemsnit købskurs
|Transaktionsværdi (kr.)
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|24.465.000
|16,42
|401.728.250
|1. september 2025
|170.000
|18,06
|3.070.200
|2. september 2025
|170.000
|18,03
|3.065.100
|3. september 2025
|170.000
|17,92
|3.046.400
|4. september 2025
|150.000
|18,41
|2.761.500
|5. september 2025
|150.000
|18,36
|2.754.000
|I alt uge 36
|810.000
|18,16
|14.697.200
|I alt akkumuleret
|25.275.000
|16,48
|416.425.450
Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 29.520.696 stk. egne aktier svarende til 2,03 % af selskabets aktiekapital.
