Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 36
Den 7. februar 2025, offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 10. februar 2025 til senest 30. januar 2026 - som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug ("markedsmisbrugsforordningen") samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør "Safe Harbour-reglerne".
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 36 foretaget følgende transaktioner på Nasdaq Copenhagen A/S:
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købspris, DKK
|Transaktionsværdi, DKK
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|11,154,294
|241.1095
|2,689,406,788
|01 September 2025
|100,000
|262.9770
|26,297,700
|02 September 2025
|150,000
|261.1628
|39,174,420
|03 September 2025
|194,701
|259.0585
|50,438,949
|04 September 2025
|189,543
|261.3849
|49,543,678
|05 September 2025
|169,889
|261.2930
|44,390,806
|I alt akkumuleret i uge 36
|804,133
|260.9588
|209,845,554
|I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet
|11,958,427
|242.4443
|2,899,252,342
Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 1.432% af Danske Bank A/S' aktiekapital.
Danske Bank
