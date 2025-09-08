Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 36

Selskabsmeddelelse nr. 41 2025

08. september 2025



Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 36



Den 7. februar 2025, offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 10. februar 2025 til senest 30. januar 2026 - som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2025.



Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug ("markedsmisbrugsforordningen") samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør "Safe Harbour-reglerne".



Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 36 foretaget følgende transaktioner på Nasdaq Copenhagen A/S:


 Antal aktierGennemsnitlig købspris, DKKTransaktionsværdi, DKK
Akkumuleret fra sidste meddelelse11,154,294241.10952,689,406,788
01 September 2025100,000262.977026,297,700
02 September 2025150,000261.162839,174,420
03 September 2025194,701259.058550,438,949
04 September 2025189,543261.384949,543,678
05 September 2025169,889261.293044,390,806
I alt akkumuleret i uge 36804,133260.9588209,845,554
I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet11,958,427242.44432,899,252,342




Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 1.432% af Danske Bank A/S' aktiekapital.





Kontaktperson: Claus Ingar Jensen, Head of Group Investor Relations, tel. +45 25 42 43 70

