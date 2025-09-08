Geotab dépasse les 5 millions de véhicules connectés dans le monde

PARIS, 08 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Geotab Inc. (« Geotab ») annonce avoir franchi une nouvelle étape majeure, comptant désormais plus de 5 millions d'abonnements à ses services de connectivité de véhicules dans le monde entier. Avec un million d'abonnements supplémentaires en moins de deux ans, cette croissance rapide renforce la position de leader mondial des solutions pour véhicules connectés de Geotab et en fait un acteur clé de l'innovation dans l'exploitation des données et de l'intelligence artificielle (IA), garantissant des résultats opérationnels significatifs.

« Le parcours de Geotab repose sur une culture de l’innovation constante. Nous investissons plus de 150 millions de dollars par an en R&D (recherche et développement) et détenons 630 brevets à l’échelle mondiale, ce qui a fortement contribué à façonner l’industrie des véhicules connectés au cours des 25 dernières années. Ce cap des 5 millions prouve que notre approche, axée sur les données pour la gestion de flotte, permet de répondre aux enjeux et défis rencontrés au quotidien par les entreprises », a déclaré Neil Cawse, fondateur et PDG de Geotab. « Avec l’adoption rapide de l’IA, nous nous attendons à ce que les cinq prochaines années soient aussi transformatrices que les 25 précédentes. »

Les données de Geotab permettent aux entreprises de réaliser des économies et d’améliorer la performance de leurs flottes

L’analyse des données rendue possible par Geotab aide les entreprises à optimiser leurs flottes, notamment en réduisant les temps d’arrêt imprévus des véhicules, en renforçant la sécurité des conducteurs et en diminuant le kilométrage quotidien grâce à une planification d’itinéraires optimisée. Ces améliorations permettent aux flottes d’économiser du carburant et autres coûts d’exploitation, tout en réduisant directement leur impact environnemental.

Cette capacité à offrir des résultats aussi tangibles est possible grâce au large volume de données générées par 5 millions d’abonnements, produisant plus de 100 milliards de points de données par jour, soit plus de 37 000 milliards de points de données par an. Ces données alimentent les modèles d’IA et d’apprentissage automatique de Geotab grâce à des indicateurs fiables, des analyses prédictives et des informations exploitables, qui permettent aux flottes de toutes tailles de prendre des décisions plus intelligentes et plus rapides.

25 ans d’innovation au service de 5 millions de véhicules connectés

2025 marque le 25ème anniversaire de Geotab. D’une start-up de 2 personnes à une organisation mondiale de plus de 2 900 employés, cette évolution souligne la volonté de l’entreprise de donner la priorité à l’innovation et l’expansion internationale. Geotab a su maintenir sa position de leader du secteur grâce à des investissements en recherche et développement, en élargissant continuellement les capacités de sa plateforme ouverte et en construisant un écosystème de plus de 700 partenaires dans le monde. Au cours des dix dernières années, la Marketplace Geotab s’est développée et diversifiée, proposant aujourd’hui près de 530 solutions parmi lesquelles les clients peuvent choisir.

À propos de Geotab

Geotab est un leader mondial des solutions pour véhicules et équipements connectés pour l'eﬃcacité et la gestion des flottes. Geotab s’appuie sur l'analyse avancée des données et de l'IA pour optimiser les performances, la sécurité et la durabilité des flottes, tout en réduisant les coûts et en stimulant l'eﬃcacité. Grâce aux meilleurs ingénieurs et experts de la donnée, nous servons plus de 55 000 clients dans le monde, en traitant 80 milliards de points de données par jour qui proviennent de plus de 4,9 millions de véhicules connectés. Des entreprises de la liste Fortune 500, des flottes de taille moyenne, ainsi que les plus grandes flottes du secteur public au monde, y compris celles du gouvernement fédéral américain, font confiance à Geotab. Engagée en faveur de la sécurité et de la confidentialité des données, Geotab détient les autorisations FIPS 140-3 et FedRAMP. Sa plateforme ouverte, son écosystème de partenaires exceptionnels et sa Marketplace offrent des centaines de solutions tierces prêtes à l'emploi pour les flottes. Cette année, Geotab célèbre 25 ans d'innovation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.geotab.com/fr, suivez Geotab sur LinkedIn ou consultez notre blog.

