Mijlpaal: Geotab registreert wereldwijd meer dan 5 miljoen abonnementen op aangesloten voertuigen

AMSTERDAM, Sept. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Geotab heeft een nieuwe mijlpaal bereikt; wereldwijd zijn er meer dan vijf miljoen abonnementen op verbonden voertuigen afgesloten. Deze snelle groei – het laatste miljoen abonnementen is er in minder dan twee jaar bijgekomen – versterkt de positie van Geotab als wereldleider in verbonden transportoplossingen en een belangrijke innovator in het gebruik van data en AI om significante bedrijfsresultaten te behalen.

"We investeren jaarlijks circa 129 miljoen euro (150 miljoen dollar) in R&D en hebben 630 wereldwijde patenten, wat de afgelopen 25 jaar in aanzienlijke mate heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de sector van verbonden voertuigen. Deze mijlpaal van vijf miljoen abonnementen bewijst dat onze datagestuurde benadering van vlootbeheer de echte uitdagingen oplost waarmee bedrijven dagelijks worden geconfronteerd", zegt Neil Cawse, oprichter en CEO van Geotab. "Met de snelle invoering van AI verwachten we dat we de komende vijf jaar net zoveel veranderingen zullen meemaken als de afgelopen 25 jaar."

Prestaties van het wagenpark verbeteren én besparen

De gegevensinzichten van Geotab helpen bedrijven om het beheer van hun wagenparkactiviteiten te verbeteren, onder andere door ervoor te zorgen dat voertuigen zo weinig mogelijk onverwacht uitvallen en dat ze minder kilometers per dag moeten afleggen door een geoptimaliseerde routeplanning, en door de veiligheid te verhogen. Deze verbeteringen helpen wagenparken geld te besparen op brandstof en andere bedrijfskosten, terwijl ook de impact op het milieu prompt wordt beperkt.

Klanten kunnen van deze tastbare voordelen genieten dankzij het enorme datavolume dat wordt gegenereerd door de ruim vijf miljoen abonnementen, die dagelijks meer dan honderd miljard datapunten produceren, wat gelijk staat aan meer dan 37 biljoen datapunten per jaar. Deze gegevens voeden de AI- en machinelearningmodellen van Geotab met nauwkeurige benchmarks, voorspellende analyses en bruikbare inzichten die de beheerders van wagenparken van elke omvang in staat stellen om slimmere en snellere beslissingen te nemen.

25 jaar innovatie

2025 markeert de 25ste verjaardag van Geotab, dat uitgroeide van een startup met twee stichters tot een wereldwijde organisatie van meer dan 2.900 medewerkers, wat de focus van het bedrijf op innovatie en wereldwijde expansie benadrukt. Geotab heeft zijn positie in de voorhoede van de sector weten te behouden door aanzienlijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling, het voortdurend uitbreiden van zijn open platform en het opbouwen van een ecosysteem van meer dan 700 partners wereldwijd. In de afgelopen tien jaar is de Geotab Marketplace blijven groeien en evolueren, met nu bijna 530 oplossingen waaruit klanten kunnen kiezen.

