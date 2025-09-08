Margaret Dawson prend la tête de la Direction marketing de SUSE

LUXEMBOURG, 08 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SUSE®, un leader mondial des solutions open source professionnelles, novatrices et sécurisées, annonce ce jour la nomination de Margaret Dawson au poste de directrice marketing. Elle y sera chargée du pilotage de la stratégie marketing mondiale et du développement de l’implantation internationale de SUSE en vue d’accompagner sa trajectoire de croissance, d’innovation et de leadership dans l’open source.

« À l’heure où les entreprises plaident de plus en plus en faveur de solutions mieux diversifiées, SUSE est bien placée pour se placer en tête du marché », observe Dirk-Peter van Leeuwen, PDG de l’entreprise. « Forte d’une expérience avérée dans le développement de marques du secteur technologique et dans l’exploitation du marketing comme véritable vecteur de croissance, je suis convaincu que Margaret Dawson fera preuve de l’expertise nécessaire pour accentuer notre leadership à l’échelle mondiale et nous permettre de saisir cette opportunité. »

« Je me réjouis de renouer avec l’environnement open source, de même qu’à l’idée de renforcer le relationnel avec nos clients et partenaires, de mieux faire résonner la voix de SUSE sur le marché et d’avoir un impact commercial mesurable », indique Margaret Dawson. « Pour SUSE, le marché potentiel est gigantesque. À l’occasion de son 33ᵉ anniversaire, SUSE confirme son leadership en matière de logiciels open source conçus pour les professionnels et j’ai pleinement confiance en son devenir. »

Dans ses nouvelles fonctions de directrice marketing, Margaret Dawson encadrera les projets visant à mieux définir l’empreinte de l’entreprise sur le marché professionnel des logiciels open source et à l’enrichir en assurant la pleine cohérence de son contenu marque, produits, commercial et réseaux.

Mme Dawson compte plus de 25 ans d’expérience dans le marketing propre aux technologies et la stratégie produit. Elle est reconnue au rang des leaders internationaux et ne cache pas ses passions pour la technologie, le développement de marques et la promotion de l’égalité et de la diversité. Elle a dirigé des programmes et des équipes au sein de grandes entreprises classées Fortune 500 comme Amazon, Microsoft, HP ou Red Hat avec le même succès. Plus récemment, elle a occupé la Direction marketing de Chronosphere, une plateforme d’observabilité cloud-native, où ses efforts consensuels ont considérablement appuyé la notoriété de la marque, les interactions marketing et le chiffre d’affaires.

Autrice et conférencière reconnue, Mme Dawson partage régulièrement ses réflexions sur l’open source, les technologies émergentes, le leadership et la notion d’art de vivre intentionnel. Elle s’est distinguée parmi les meilleurs membres du réseau Women in Cloud Computing, s’est vue décerner la récompense de modèle de l’année au sein du collectif féminin du secteur informatique (Business Role Model of the Year), a reçu la double casquette de coach et mentor de l’année lors des Stevie Business Awards et figure parmi les 50 meilleurs leaders féminins de Seattle selon Women We Admire.

Outre la nomination de Margaret Dawson, SUSE muscle son équipe de direction d’envergure mondiale axée sur la mise en marché à l’appui des nominations suivantes : Dongun Lee, directeur régional (Corée du Sud), Gen Watanabe, directeur régional (Japon), Kingsley Wood, responsable de l’architecture des solutions (Amérique du Nord) et Joao Pereira, responsable du secteur public (Brésil). Holger Pfister a également été promu à la vice-présidence de la région DACH en reconnaissance de ses efforts visant à renforcer le positionnement européen de SUSE au moment où les entreprises sont de plus en plus en quête de solutions souveraines. Ce boom de l’expertise régionale permettra de mieux répondre aux exigences d’expérience client à l’échelle locale.

À propos de SUSE

SUSE est un leader mondial des solutions open source professionnelles innovantes, fiables et sécurisées, et développe notamment SUSE® Linux Suite, SUSE® Rancher Suite, SUSE® Edge Suite et SUSE® AI Suite. Plus de 60 % des entreprises classées Fortune 500 s’appuient sur SUSE pour optimiser leurs charges de travail sensibles et innover de A à Z, du centre de données au cloud, en passant par la périphérie et au-delà. SUSE redonne sa dimension « libre » à l’open source en s’assurant le concours de partenaires et de collectifs en vue d’apporter à ses clients l’agilité nécessaire pour relever les actuels enjeux de l’innovation et la liberté de faire évoluer leur stratégie et leurs solutions de demain. Pour en savoir plus, consultez le site www.suse.com.

