SUSE Mengangkat Margaret Dawson sebagai Chief Marketing Officer

LUKSEMBURG, Sept. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SUSE®, pemimpin global dalam solusi tingkat perusahaan yang inovatif, terbuka, dan andal, hari ini mengumumkan pengangkatan Margaret Dawson sebagai chief marketing officer (direktur pemasaran). Dalam jabatan barunya ini, Dawson akan mendorong penerapan strategi pemasaran global SUSE dan memperluas kehadiran SUSE di tingkat global untuk melanjutkan momentum pertumbuhan, inovasi, dan kepemimpinan di bidang sumber terbuka.

“Seiring meningkatnya permintaan akan pilihan dari pelanggan tingkat perusahaan, SUSE berada pada posisi ideal untuk memimpin pasar,” ujar DP van Leeuwen, CEO SUSE. “Dengan rekam jejak yang teruji dalam meningkatkan skala merek teknologi dan mengubah pemasaran sebagai mesin pertumbuhan yang nyata, saya percaya pada keahlian Margaret untuk mempercepat kepemimpinan global kami serta memanfaatkan momen ini.”

“Saya bersemangat untuk kembali ke dunia sumber terbuka untuk mempererat hubungan dengan pelanggan dan mitra, memperkuat posisi suara kami di pasar, serta mendorong pencapaian dampak bisnis yang terukur,” ujar Dawson. “Peluang pasar SUSE sangat besar. Memasuki tahun ke-33 sebagai pemimpin dalam perangkat lunak sumber terbuka tingkat perusahaan, saya optimistis dengan masa depan SUSE.”

Sebagai CMO, Dawson akan memimpin upaya dalam merumuskan serta memperkuat narasi perusahaan di pasar perangkat lunak sumber tebruka tingkat perusahaan, yang memastikan konsistensi pesan di seluruh titik interaksi dengan merek, produk, pelanggan, dan masyarakat.

Dawson menghadirkan pengalaman mendalamnya selama lebih dari 25 tahun di bidang pemasaran teknologi dan strategi produk. Beliau merupakan seorang pemimpin global dengan minat besar pada teknologi, pengembangan merek, serta memperjuangkan peningkatan kesetaraan dan keberagaman. Dawson telah berhasil memimpin berbagai program dan tim di berbagai perusahaan yang masuk daftar Fortune 500, termasuk Amazon, Microsoft, HP, dan Red Hat. Terbaru, beliau menjabat sebagai CMO di Chronosphere, platform dengan kemampuan observasi berbasis cloud, yang mengarahkan upaya kolaboratif signifikan untuk meningkatkan kesadaran merek (brand awareness), keterlibatan pemasaran, serta pendapatan perusahaan.

Sebagai penulis dan pembicara yang diakui, Dawson kerap membagikan wawasan mengenai sumber terbuka, teknologi yang sedang berkembang, kepemimpinan, serta hidup yang terarah. Diakui sebagai salah satu Tokoh Perempuan Hebat di bidang Komputasi Cloud, beliau juga dinobatkan sebagai Tokoh Inspiratif Bisnis Terbaik Tahun Ini oleh Women in IT, Mentor dan Pelatih Terbaik Tahun ini dalam ajang Stevie Business Awards, serta masuk dalam daftar 50 Pemimpin Perempuan Terbaik di Seattle versi Women We Admire.

Selain pengangkatan Margaret Dawson, SUSE juga memperkuat tim kepemimpinan global go-to-market (masuk ke pasar) dengan mengangkat Dongun Lee sebagai pemimpin regional Korea Selatan, Gen Watanabe sebagai pemimpin regional Jepang, Kingsley Wood sebagai kepala arsitektur solusi Amerika Utara, serta Joao Pereira sebagai pemimpin sektor publik Brasil. SUSE menaikkan jabatan Holger Pfister menjadi Wakil Presiden (VP) untuk wilayah Jerman, Austria, dan Swiss (DACH) sebagai pengakuan atas kontribusinya dalam mendorong kepemimpinan SUSE di Eropa pada saat semakin banyak organisasi yang mencari solusi yang berdaulat. Perluasan keahlian regional ini akan memudahkan SUSE untuk menghadirkan pengalaman pelanggan yang baik sekaligus memenuhi kebutuhan lokal.

Tentang SUSE

SUSE adalah pemimpin global dalam solusi sumber terbuka perusahaan yang inovatif, andal, dan aman, termasuk SUSE® Linux Suite, SUSE® Rancher Suite, SUSE® Edge Suite, dan SUSE® AI Suite. Lebih dari 60% perusahaan besar yang masuk daftar majalah Fortune 500 mengandalkan SUSE untuk mendukung beban kerja yang penting, yang memungkinkan mereka untuk berinovasi di mana saja, mulai dari pusat data hingga cloud, di berbagai bidang. SUSE mengembalikan makna "terbuka" dalam sumber terbuka, melalui kolaborasi dengan mitra dan komunitas untuk memberikan pelanggan kelincahan dalam mengatasi tantangan inovasi saat ini serta kebebasan untuk mengembangkan strategi dan solusi mereka di masa mendatang. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kunjungi www.suse.com.

