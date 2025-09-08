SUSE、マーガレット・ドーソン (Margaret Dawson) をチーフマーケティングオフィサーに任命

ルクセンブルク発, Sept. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 革新的でオープンかつ安全なエンタープライズグレードのソリューションを提供するグローバルリーダーであるSUSE®は本日、マーガレット・ドーソンをチーフマーケティングオフィサーに任命したことを発表した。 この役職において、同氏はSUSEのグローバルマーケティング戦略を主導し、成長、イノベーション、オープンソース分野におけるリーダーシップの軌跡を継続するためにSUSEのグローバルプレゼンスを拡大する。

SUSEのCEOであるDP・ファン・リューウェン (DP van Leeuwen) は以下のように述べている。「エンタープライズ顧客の間で選択肢への需要が高まる中、SUSEはリーダーシップを発揮する絶好の位置にあります」。 「テクノロジーブランドを拡大し、マーケティングを真の成長エンジンへと転換してきた実績を持つマーガレットの専門性によって、当社のグローバルリーダーシップを加速させ、この好機を最大限に活かすことができると確信しています」。

マーガレット・ドーソンは以下のように述べている。「オープンソースの世界に戻り、顧客やパートナーとの関係を深め、市場における当社の存在感を強め、測定可能なビジネスインパクトを推進できることを楽しみにしています」。 「SUSEの市場機会は非常に大きなものです。 エンタープライズオープンソースソフトウェアのリーダーとして33年を迎える今、SUSEの未来に強い自信を持っています」。

CMOとして、ドーソンはエンタープライズオープンソースソフトウェア市場における同社のストーリーを定義し強化する取り組みを主導し、ブランド、製品、顧客、コミュニティのあらゆる接点にわたって一貫したメッセージを確保する。

同氏はテクノロジーマーケティングと製品戦略において25年以上の豊富な経験を有している。 テクノロジーへの情熱を持ち、ブランド構築に取り組み、平等性と多様性の向上を推進するグローバルリーダーである。 これまで同氏は、アマゾン (Amazon)、マイクロソフト (Microsoft)、HP、レッドハット (Red Hat) を含むフォーチュン500企業で成功したプログラムやチームを率いてきた。 直近では、クラウドネイティブのオブザーバビリティプラットフォームであるクロノスフィア (Chronosphere) のCMOを務め、協調的な取り組みにより同社のブランド認知、マーケティング活動、収益を大幅に拡大させた。

著名な著者であり講演者でもある同氏は、オープンソース、新技術、リーダーシップ、意図的な生き方に関する知見を頻繁に共有している。 クラウドコンピューティング分野のトップ女性の1人に選ばれたほか、ウーマン・イン・IT (Women in IT) のビジネス・ロールモデル・オブ・ザ・イヤー (Business Role Model of the Year)、スティービー・ビジネス・アワード (Stevie Business Awards) のメンター＆コーチ・オブ・ザ・イヤー (Mentor and Coach of the Year)、そしてウーマン・ウィー・アドマイア (Women We Admire) のトップ50女性リーダー・オブ・シアトル (Top 50 Women Leaders of Seattle) にも選出されている。

マーガレット・ドーソンの任命に加え、SUSEはグローバル市場戦略リーダーシップチームを強化し、韓国地域リーダーのドンガン・リー (Dongun Lee)、日本地域リーダーの渡辺元 (Gen Watanabe)、北米ソリューションアーキテクチャ責任者のキングズリー・ウッド (Kingsley Wood)、ブラジル公共部門リーダーのジョアン・ペレイラ (Joao Pereira) を任命した。 また、SUSEは欧州において主権的ソリューションを求める組織が増加する中で、同社のリーダーシップを推進した功績を評価し、ホルガー・プフィスター (Holger Pfister) をDACH地域 (ドイツ、オーストリア、スイス) のバイスプレジデントに昇進させた。 この地域専門性の拡充により、SUSEは現地のニーズに対応する顧客体験を提供できるようになる。

