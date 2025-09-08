SUSE, 저명한 저자이자 연설가이기도 한 Margaret Dawson을 최고마케팅책임자(CMO)로 임명

룩셈부르크, Sept. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 혁신과 개방, 안전성을 강점으로 엔터프라이즈급 솔루션 부문을 선도하는 SUSE®은 Margaret Dawson을 최고마케팅책임자(CMO)로 임명했다고 오늘 발표했다. Dawson은 해당 직책을 맡아 SUSE의 글로벌 마케팅 전략을 총괄하게 되며, SUSE의 글로벌 입지를 더욱 확대해 성장, 혁신, 오픈소스 리더십의 행보를 계속 이어나가게 될 전망이다.

SUSE의 CEO인 DP van Leeuwen은 “기업 고객 입장에서 선택권에 대한 수요가 확대되고 있는 오늘날 SUSE는 리더십을 발휘할 최적의 시점에 서 있다”며 “기술 브랜드의 확장을 이끌고 마케팅을 진정한 성장 엔진으로 바꾼 검증된 역량을 갖춘 Margaret의 전문성을 통해 우리는 글로벌 리더십을 가속화하고 이 순간을 최대한 활용할 수 있을 것이라 확신한다”고 강조했다.

Margaret Dawson은 “오픈소스 세계로 돌아와 고객과 파트너와의 관계를 더욱 깊이 다지고, 시장에서 우리의 목소리를 키우며, 측정 가능한 비즈니스 성과를 이끌게 되어 기쁘다”며 “SUSE의 시장 기회는 방대하다. 엔터프라이즈 오픈소스 소프트웨어 분야의 선도자로 33주년을 맞이하는 이 시점에서 SUSE의 미래는 매우 밝다고 확신한다”고 자신감을 내 비쳤다.

Dawson은 CMO 직책을 맡아 엔터프라이즈 오픈소스 소프트웨어 시장에서 회사의 내러티브를 정의하고 강화하는 노력을 이끄는 현편, 브랜드, 제품, 고객, 커뮤니티 접점 전반에 걸쳐 일관된 메시지를 보장할 예정이다.

Dawson은 기술 마케팅과 제품 전략 분야에서 25년 이상의 풍부한 경험을 보유하고 있다. 그녀는 기술에 대한 열정과 브랜드 구축, 그리고 평등과 다양성 증진을 옹호하는 글로벌 리더이다. 아마존, 마이크로소프트, HP, 레드햇 등 포춘 500대 기업에서 성공적인 프로그램과 팀을 이끈 경험도 있다. 가장 최근에는 클라우드 네이티브 가시성(observability) 플랫폼 기업인 크로노스피어(Chronosphere)의 CMO로 재직하면서 협업적 리더십을 발휘해 회사의 브랜드 인지도, 마케팅 참여도, 매출을 크게 성장시킨 바 있다.

저명한 저자이자 연설가이기도 한 Dawson은 오픈소스, 신기술, 리더십, 그리고 의도적인 삶에 대해 통찰을 자주 공유하고 있다. 클라우드 컴퓨팅 분야 최고의 여성 인물 중 한 명으로 선정되었으며, ‘Women in IT’에서 올해의 비즈니스 롤모델, 스티비 비즈니스 어워드에서 올해의 멘토 및 코치, Women We Admire에서 시애틀 최고의 여성 리더 50인에 이름을 올리기도 했다.

Margaret Dawson의 선임과 더불어, SUSE는 글로벌 고투마켓(Go-to-Market) 리더십 팀을 강화하기 위해 한국 지역 리더 이동운 (Dongun Lee), 일본 지역 리더 와타나베 겐 (; Gen Watanabe), 북미 솔루션 아키텍처 총괄 Kingsley Wood, 브라질 공공 부문 리더 Joao Pereira를 임명했다. 또한 Holger Pfister를 유럽에서 SUSE의 리더십을 강화한 공로를 인정해 DACH 지역 부사장(VP)으로 승진시켰다. 이 같은 일련의 지역 전문성 확장 조치는 SUSE가 고객 경험을 더욱 충실히 제공하고 현지 요구를 효과적으로 해결하는 데 기여할 것으로 기대된다.

SUSE 소개

SUSE는 혁신과 신뢰, 안전성이 특징인 엔터프라이즈 오픈소스 솔루션 분야의 글로벌 선도 기업으로, SUSE® Linux Suite, SUSE® Rancher Suite, SUSE® Edge Suite, SUSE® AI Suite등을 포함한 제품군을 제공하고 있다. 포춘 500대 기업의 60% 이상이 SUSE를 활용해 미션 크리티컬 워크로드를 운영하고 있으며, 이를 통해 데이터센터에서 클라우드, 엣지까지 모든 환경에서 혁신을 실현하고 있다. SUSE는 파트너 및 커뮤니티와 협력하며, 고객이 오늘날의 혁신 과제를 해결할 수 있는 민첩성을 제공하는 동시에 내일의 전략과 솔루션을 발전시킬 자유를 부여함으로써 오픈소스 본연의 의미인“개방(Open)”의 정신을 되살리고 있다. 자세한 내용은 www.suse.com

에서 확인이 가능합니다.

언론 문의 연락처

Sara Matheson

sara.matheson@suse.com

Rachel Romoff

rachel.romoff@suse.com